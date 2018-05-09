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  1. Meghan Markle'ın tatil fotoğrafları manşetlerde

-- arasında aşk üçgeni

Oyuncu , 5 Mayıs'ta sosyetik güzel ile yakalanmıştı. Haberleri görence çılgına dönen ise ertesi gün sevgilisi Mert Fırat ile buluştu. Görüşme sırasında Mert Fırat'ın Hande Doğandemir'e İdil Fırat'la yaşadığı aşkı itiraf ettiği iddia edildi.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:00
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