Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs'ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy'de görüntülenmişti.
Mert Fırat-Hande Doğandemir-İdil Fırat arasında aşk üçgeni
Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs'ta sosyetik güzel İdil Fırat ile yakalanmıştı. Haberleri görence çılgına dönen Hande Doğandemir ise ertesi gün sevgilisi Mert Fırat ile buluştu. Görüşme sırasında Mert Fırat'ın Hande Doğandemir'e İdil Fırat'la yaşadığı aşkı itiraf ettiği iddia edildi.
Etiketler: Mert Fırat , Hande Doğandemir , idil fırat
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