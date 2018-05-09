İngiltere'de Galler Prensi Harry ile 19 Mayıs'ta evlenmeye hazırlanan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın tatil fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.
Meghan Markle'ın tatil fotoğrafları manşetlerde
Etiketler: Meghan Markle , Prens Harry , Prens Charles , İtalya , LONDRA , İngiltere , Jessica Mulroney , Prenses Diana
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