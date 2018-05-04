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  1. Kylie Jenner'ın bebeği kimden?

- ilişkisinde kriz!

ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor! Mert Fırat, 1 senedir birlikte olduğu Hande Doğandemir'i dan sildi.

İlişkide bir kriz daha!

Oyuncu çift ile , uzun süredir ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürüyor.

İkilinin ilişkisindeki en büyük kriz ise Mert Fırat ile 'ın yakınlaştığı iddiaları…

Ancak Mert Fırat ve Gökçe Bahadır bu iddiaları her fırsatta kesin bir dille yalanladı.

Ayrılık kararının Mert Fırat'tan geldiği öğrenilirken, bu kararda geçmişte ortaya atılan Fırat-Bahadır iddialarının üzerine yaşanan kıskançlık olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Mert Fırat, Hande Doğandemir'i dan takip etmeyi bıraktı!

HANDE DAHA SİLMEDİ
1 yıllık sevgilisi Hande Doğandemir'in Instagram hesabından yine sildi. Ancak Doğandemir, meslektaşı sevgilisini henüz silmedi.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 14:00
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