Oyuncu çift Mert Fırat ile Hande Doğandemir, uzun süredir ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürüyor.

İkilinin ilişkisindeki en büyük kriz ise Mert Fırat ile Gökçe Bahadır'ın yakınlaştığı iddiaları…

Ancak Mert Fırat ve Gökçe Bahadır bu iddiaları her fırsatta kesin bir dille yalanladı.

Ayrılık kararının Mert Fırat'tan geldiği öğrenilirken, bu kararda geçmişte ortaya atılan Fırat-Bahadır iddialarının üzerine yaşanan kıskançlık olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Mert Fırat, Hande Doğandemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı!

HANDE DAHA SİLMEDİ

1 yıllık sevgilisi Hande Doğandemir'in Instagram hesabından yine sildi. Ancak Doğandemir, meslektaşı sevgilisini henüz silmedi.