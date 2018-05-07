Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre, Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.
Mert Fırat ile İdil Fırat Yeniköy'de görüntülendi
Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi.
Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre, Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.
Etiketler: Mert Fırat , Hande Doğandemir , idil fırat , Kıvanç Tatlıtuğ , Gazebo Restaurant
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