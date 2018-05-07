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  1. "Kızımı affet Edis"

ile Yeniköy'de görüntülendi

Oyuncu ile sosyetik güzel önceki gün Yeniköy'deki 'ta görüntülendi.



Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre, ile sosyetik güzel önceki gün Yeniköy'deki 'ta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:27
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