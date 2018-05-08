Geçtiğimiz yazdan beri Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, önceki gün instagram'da romantik bir paylaşım yaptı. Türk yazar, Brezilya'daki bir lunaparkta çarpışan otomobile binen güzel aşkının fotoğrafını paylaşıp altına "7 billion smiles and yours is my favorite" (7 milyar gülücük ve seninki benim favorim)" diye yazdı.
Hara romantizm yaptı
Metin Hara, Adriana Lima’ya aşkını instagram’dan bir kez daha ilan etti.
Etiketler: Metin Hara , Adriana Lima
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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