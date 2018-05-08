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Zonguldak Mesut olacak

takımlarından ’in yıldızı , hemşehrilerini mest etti. Özil, ‘Ben Türk’üm, Zonguldaklıyım’ dedirttiği takım arkadaşı ’i bu yaz ülkemize getirecek

Zonguldak Mesut olacak
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, sadece yeşil sahadaki başarısıyla değil ülkemize olan aşkıyla da gururumuz oluyor... Zonguldak doğumlu olan ünlü futbolcu, önceki gün takım arkadaşı Danny Welbeck'in videosunu paylaşıp memleketine selam gönderdi. Welbeck, Almanca "Ben Türk'üm, Zonguldaklıyım" diyerek Özil'in hemşehrilerini sevindirdi. Takım arkadaşının videosunu önceki gün instagram'da paylaşan , sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ın Devrek ilçesine 1 milyon liralık bir spor tesisi yaptırmak için kolları sıvayan Özil'in tesisin açılışını siyahi futbolcuyla yapacağı öğrenildi. Bu arada bilindiği gibi Amine Gülşe ile mutlu bir ilişkisi olan Mesut Özil, hesabından da sık sık ve Türk yemekleriyle ilgili paylaşımlar yaparak ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor...



Mesut Özil, 16 milyonu aşkın kişinin takip ettiği instagram hesabından yaptığı Welbeck paylaşımıyla olay yarattı.
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