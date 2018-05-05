;
Yol Durumu
  1. Bengü bugün nişanlanıyor!
  2. Meghan Markle'ın gelinliği ortaya çıktı

Adriana'dan Metin'e: Yanıma yerleş sevgilim

Aradaki mesafelerin ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Adriana Lima, sevgilisi ’ya, “Yanıma yerleş. -İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok” dedi.

Adriana: Yanıma yerleş sevgilim

'ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 11 aydır aşk yaşadığı Türk yazar 'nın kariyeri için önemli bir girişimde bulundu.

'YANIMA YERLEŞ'
Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.

SEVGİLİSİNİ TAVSİYE EDİYOR
Brezilyalı model, ünlü arkadaşlarına da, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunuyor.

Etiketler: , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ