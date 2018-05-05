Adriana'dan Metin'e: Yanıma yerleş sevgilim

New York'ta yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, 11 aydır aşk yaşadığı Türk yazar Metin Hara'nın kariyeri için önemli bir girişimde bulundu.

'YANIMA YERLEŞ'

Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'ya, "Yanıma yerleş. New York-İstanbul arasında yaşaman çok zor. Burası kariyerin için önemli, fırsat çok" dedi.

SEVGİLİSİNİ TAVSİYE EDİYOR

Brezilyalı model, ünlü arkadaşlarına da, "Yaşam koçu olarak Metin ile çalışın" tavsiyesinde bulunuyor.