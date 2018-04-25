Adriana Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi Metin Hara'ya gösterip onay aldığı söyleniyor.
Adriana Lima pozları Metin Hara'ya gösterip onay aldı
Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima reklam yüzü olduğu marka için New York sokaklarında poz verdi.
Etiketler: Metin Hara , New York , adrian lima
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