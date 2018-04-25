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  1. Hadise’ye çifte darbe!

Adriana Lima pozları 'ya gösterip onay aldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima reklam yüzü olduğu marka için sokaklarında poz verdi.



Adriana Lima'nın ajanslara ve sosyal medyaya düşen seksi kareleri önce sevgilisi 'ya gösterip onay aldığı söyleniyor.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:57
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