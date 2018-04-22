Aşkı Lima ateşledi

Geçtiğimiz yaz Adriana Lima ile aşk yaşamaya başlayarak tüm dünyada olay yaratan Metin Hara'dan olay itiraf... Önceki akşam bir TV programına katılan başarılı yazar, Victoria's Secret meleğiyle tanışmasını anlattı. Sözlerine "İlk mesajı Adriana attı" diye başlayan Metin Hara, şöyle devam etti:
"Türkiye'de öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra her şey kendi içerisinde gelişti."
Metin Hara, aşk için 'reklam' diyenlerin de kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.
"Türkiye'de öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra her şey kendi içerisinde gelişti."
Metin Hara, aşk için 'reklam' diyenlerin de kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.
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