Egzotik yatırım

Son günlerde 10 yıllık eşi Emina Jahovic ile boşanacağı haberleriyle gündem olan Mustafa Sandal'dan sürpriz hamle… 90'lı yıllarda yakaladığı şöhretle müzik sektöründe başarıyı elde eden Musti, gözünü şimdi de ticarete dikti. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'taki Nammos adlı mekanda sahne alan popçuya bu fikri verenin de yakın dostu Yunan şarkıcı Antois Ramos olduğu ortaya çıktı. Ekvator'dan çerimoya başta olmak üzere mango, passion fruit, dragon fruit ve guava gibi meyveleri getirtmeyi planlayan Yunan şarkıcı; bunları da Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye'de satmayı düşünüyor. Komşu'da da sevilen ve birçok konser organizasyonuna imza atan Musti, iddiaya göre Ramos'la meyve ticareti yapacak.
YENİ GELİR KAPISI...
Sandal'ın Türkiye'de yetişmeyen egzotik meyveleri lüks otellerle büyük süper marketlere pazarlayacağı öğrenildi. Emina Jahovic'in müsrifliği dolayısıyla ayrılmaya karar verdiği öne sürülen Sandal'ın ticarete atılması ise "Musti, boşanma öncesi yeni gelir kapısını buldu" yorumu yaptırdı.
Sandal ile Ramos, geçtiğimiz yıl Nammos'ta ortak konser vermişti.
YENİ GELİR KAPISI...
Sandal'ın Türkiye'de yetişmeyen egzotik meyveleri lüks otellerle büyük süper marketlere pazarlayacağı öğrenildi. Emina Jahovic'in müsrifliği dolayısıyla ayrılmaya karar verdiği öne sürülen Sandal'ın ticarete atılması ise "Musti, boşanma öncesi yeni gelir kapısını buldu" yorumu yaptırdı.
Sandal ile Ramos, geçtiğimiz yıl Nammos'ta ortak konser vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.