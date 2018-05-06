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İşte ve 'un düğün pozları

Ünlü şarkıcı , gönlünü rol arkadaşı 'a kaptırmıştı. Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etmiş, sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etmişti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sormuş, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etmişti. Ünlü çift bugün evleniyor! Alişan ile oyuncu Buse Varol düğün öncesi Şile sahillerinde özel bir çekim gerçekleştirdi. İşte o fotoğraflar…

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 12:50
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