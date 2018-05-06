Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor.
İşte Alişan ve Buse Varol'un düğün pozları
Ünlü şarkıcı Alişan, gönlünü rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırmıştı. Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etmiş, sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etmişti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sormuş, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etmişti. Ünlü çift bugün evleniyor! Alişan ile oyuncu Buse Varol düğün öncesi Şile sahillerinde özel bir çekim gerçekleştirdi. İşte o fotoğraflar…
Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor.
Etiketler: Buse Varol , alişan
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