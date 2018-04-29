İki yıl acı çektim

Popçu Mustafa Sandal'la 11 yıllık evliliğini bitirmeye kararlı olan Emina Jahovic, önceki gün ülkesi Sırbistan'da ayrılıkla ilgili konuştu. Bir dergiye röportaj veren Jahovic, evlilikteki sıkıntıların 2 yıl önce başladığını itiraf ederek yuvasının yıkılmasında eşinin suçlu olduğunu ima etti. Bu süre zarfında çok acı çektiği halde sustuğunu söyleyen Sırp şarkıcı, 2 çocuğuna rağmen Musti ile boşanmaya o dönem karar verdiğini dile getirdi.
'ÇOCUKLAR ZORLANDI'
"Mustafa ile 10 aydır birlikte yaşamıyoruz. O, evi terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu" diyen Jahovic ekledi:
'ARKADAŞ OLACAĞIZ'
"Boşandıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü kocam yok. Sadece aşk ortadan kayboldu. Ailemin çöktüğünü de sanmıyorum. Yıllar önce bir arkadaşım bana 'Evleneceğiniz kişiyi değil, boşanacağınız birini seçin" demişti. Mustafa ile her zaman arkadaş olacağım, çünkü o iyi bir adam. Ayrıca bugüne kadar onun canını acıtacak hiçbir şey yapmadım." Velayet konusuna da açıklık getiren Emina "Çocukların yeri annenin yanıdır" dedi.
KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADAYACAK
Boşanmanın küçük bir ölüm olduğunu dile getiren Emina Jahovic, "Birlikte yaptığın her şeyin ölümü" dedi. Eşini aldatmadığını da söyleyen Sırp şarkıcı, bundan sonra hayatını 2 oğlu ile işine adayacağını belirtti.
'ÇOCUKLAR ZORLANDI'
"Mustafa ile 10 aydır birlikte yaşamıyoruz. O, evi terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu" diyen Jahovic ekledi:
'ARKADAŞ OLACAĞIZ'
"Boşandıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü kocam yok. Sadece aşk ortadan kayboldu. Ailemin çöktüğünü de sanmıyorum. Yıllar önce bir arkadaşım bana 'Evleneceğiniz kişiyi değil, boşanacağınız birini seçin" demişti. Mustafa ile her zaman arkadaş olacağım, çünkü o iyi bir adam. Ayrıca bugüne kadar onun canını acıtacak hiçbir şey yapmadım." Velayet konusuna da açıklık getiren Emina "Çocukların yeri annenin yanıdır" dedi.
KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADAYACAK
Boşanmanın küçük bir ölüm olduğunu dile getiren Emina Jahovic, "Birlikte yaptığın her şeyin ölümü" dedi. Eşini aldatmadığını da söyleyen Sırp şarkıcı, bundan sonra hayatını 2 oğlu ile işine adayacağını belirtti.
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