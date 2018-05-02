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Yengeden gol!

Yengeden gol!
Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, popçu Gülşen'e çalım attı. , geçtiğimiz günlerde 1900 dolarlık (yaklaşık 7 bin 800 lira) Saint Laurent marka ayakkabısını gösterip instagram'da şov yapmıştı.
Gülşen, kuş tüyüyle süslü ayakkabıları giymeden önce Jelena davrandı. Sırp yenge, önceki gün yeni ayakkabıları ile havalı pozlarını paylaşıp güzel şarkıcıya golünü attı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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