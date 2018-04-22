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bağımlısı

Alışveriş bağımlısı
Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Gülşen, önceki gün yine geleneğini bozmadı. Konserlerden bulduğu her fırsatı alışveriş yaparak değerlendiren ünlü popçu, önceki gün de müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile İstinyePark'taydı.



Dünyaca ünlü marka Fendi'nin poşetiyle görüntülenen 'in leopar desenli ayakkabıları da dikkat çekti. Makyajsız olan popçu, gazetecilere "Kolay gelsin" diyerek eşiyle avm'den ayrıldı.
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