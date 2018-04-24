Serenay Sarıkaya'dan gülümseten paylaşım… Sarıkaya, geçtiğimiz gün Çanakkale'deki bir otele giderek kafa dinledi. Önceki gün doğa yürüyüşüne çıkan ünlü oyuncu, yorgunluğunu otel sahibinin Golden Retriever cinsi köpeği Laika'yı severek attı.
Serenay aşka geldi
Etiketler: Çanakkale , Serenay Sarıkaya
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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