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ile Kerem Bürsin ayrıldı mı?

Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'den yanıt gecikmedi



İddiaya göre; Kerem Bürsin ile , Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.
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  • 13 Nisan 2018, Cuma 19:52
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