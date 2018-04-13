İddiaya göre; Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı mı?
Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'den yanıt gecikmedi
İddiaya göre; Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.
Etiketler: Serenay Sarıkaya , kerem bursin , instagram , ayrılık , Can Feda
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