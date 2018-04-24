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Resmen tarikat

Önceki gün ’nde yeniden sahneye çıkan , bir kez daha ‘İlluminati’ tarikatının reklamını yaptı. Ünlü yıldız, kostümü ve gizli sembolleriyle yine tarikat üyeliğini ilan etti

Resmen tarikat
Gelirinin büyük kısmının İlluminati tarikatına gittiği konuşulan Coachella Festivali'nde Beyonce'nin ikinci şovu vardı. Önceki akşam ABD'deki festivalde yeniden sahne alan dünyaca ünlü yıldız, şaşırtmadı. Eşi Jay-Z ile birlikte İlluminati'ye üye oldukları bilinen , kostümlerinden takılarına sahne tasarımından hareketlerine kadar her yerde tarikata selam çaktı!



'li yıldızın takıları ve kıyafetlerindeki amblemi, tarikatın izlerini taşıyordu.



Sahnede 'göz' işareti yapan Beyonce, yine İlluminati'ye selamını çaktı!

​RİHANNA DA SEVDALISI



Kostümlerini Mısır kraliçesi Nefertiti'den ilham alarak hazırlatan Beyonce, sahnede İlluminati'ye özgü 'göz' hareketini de yaptı. Bu arada tarikatın diğer dünyaca ünlü üyesi Rihanna da bugüne kadar birçok defa 'lanetli kraliçe' olarak bilinen 'den ilham almıştı. Hatta Barbadoslu şarkıcının vücudunda Nefertiti dövmesinin de olduğu biliniyor.
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