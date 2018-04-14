Bürsin kızdı

Uzun süredir beraberlik yaşayan ve ilişkileriyle örnek gösterilen Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı iddiası, ortalığı karıştırdı. İkilinin hayranlarını şoke eden bu iddialara yakışıklı oyuncudan sosyal medya aracılığıyla yanıt geldi.
Güzel sevgilisiyle ayrılık haberinin yer aldığı bir siteye yorum yazan Kerem Bürsin, ilişkinin devam ettiğini şöyle duyurdu: "Genelde yapmam ama neden saçma haber paylaşıyorsunuz! Come on! Biraz kendinize saygınız olsun."
Güzel sevgilisiyle ayrılık haberinin yer aldığı bir siteye yorum yazan Kerem Bürsin, ilişkinin devam ettiğini şöyle duyurdu: "Genelde yapmam ama neden saçma haber paylaşıyorsunuz! Come on! Biraz kendinize saygınız olsun."
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