Bürsin kızdı

süredir beraberlik yaşayan ve ilişkileriyle örnek gösterilenayrıldığı iddiası, ortalığı karıştırdı. İkilinin hayranlarını şoke eden bu iddialara yakışıklı oyuncudan sosyal medya aracılığıyla yanıt geldi.sevgilisiyle ayrılık haberinin yer aldığı bir siteye yorum yazan Kerem Bürsin, ilişkinin devam ettiğini şöyle duyurdu: