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Kural'ın 'sı

Kuralın Sılası
Ahmet Kural, dünyada vatandaşlığı olan ilk ve tek robot olan Sophia ile önceki gün komik bir paylaşıma imza attı. Kural, insansı robota İngilizce "Beni seviyor musun?" diye sordu. Robot da ünlü oyucuya "Seviyorum. Sen iyi bir insansın" diye karşılık verdi.



Kural, bu anların videosunu instagram'da paylaşınca muzip takipçiler de işbaşına koyuldu. Robot Kural'ın 3 ay önce ayrıldığı aşkı Sıla'ya benzetildi. Bazı takipçiler "Sophia, peruk taksa Sıla'ya benzer" demekten kendini alamadı.



Ünlü oyuncudan şiddet gördüğü ve bu yüzden ayrıldığı iddia edilen , dedikoduları yalanlamıştı. Güzel popçu, sonrası kendisini işine adadı.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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