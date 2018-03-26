; 24 / 11 21 / 8 17 / 5 15 / 3 20 / 5 21 / 8 17 / 5 21 / 12 11 / 0 20 / 8 22 / 12 19 / 8 22 / 8 23 / 7 14 / 3 19 / 7 19 / 6 12 / 3 16 / 5 16 / 7 21 / 9 17 / 9 17 / 4 18 / 4 21 / 9 22 / 6 20 / 8 14 / 4 19 / 7 18 / 6 14 / 3 19 / 6 19 / 7 16 / 11 17 / 6 16 / 5 24 / 10 20 / 8 14 / 5 16 / 7 21 / 12 21 / 7 20 / 5 20 / 5 13 / 2 17 / 4 21 / 4 18 / 6 16 / 4 19 / 4 22 / 10 19 / 8 21 / 7 17 / 6 21 / 7 21 / 11 19 / 10 22 / 14 16 / 7 17 / 5 17 / 5 18 / 5 15 / 9 24 / 8 18 / 9 19 / 8 15 / 9 21 / 10 12 / 8 19 / 4 24 / 10 17 / 7 16 / 6 20 / 8 17 / 11 19 / 5 16 / 5 14 / 1 20 / 9 16 / 4 20 / 8
Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi 12:12
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