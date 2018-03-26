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yine imaj değiştirdi



Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken 'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.
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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 12:12
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