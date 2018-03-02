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'la ilgili sorulara yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde "Hiç aşık olmadım." diyen daha sonra "Şaka yaptım." demişti. Bunun üzerine da, "Dostluğumuz bakidir." diyerek ilk kez uzun uzun açıklama yaptı.


Galatasaray Üniversite'nin düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilen , 'la ilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.



"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"

Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan Sıla, "Biz bu haberlere gülüyoruz." dedi. Dostluklarının devam ettiğini belirten Sıla, "Aramızda küslük yok." dedi.



"AHMET AŞIK OLMADIM" DEMİŞTİ

Ahmet Kural da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Hiç aşık olmadım." demişti. Bu açıklamaları çok eleştirilince "Şaka yaptım." diyerek söylediği sözlerden pişman olmuştu.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 13:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

biz vatandaşların bütün derdi bu sıla ahmetti acaba bunları merak eden ayrılmış diye üzülen bir kişi çıkarmı valla bunlar biz vatandaşların umrumuzda bile değiller

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2018 16:27
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