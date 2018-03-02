Galatasaray Üniversite'nin düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilen Sıla, Ahmet Kural'la ilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.
"DOSTLUĞUMUZ BAKİ"
Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan Sıla, "Biz bu haberlere gülüyoruz." dedi. Dostluklarının devam ettiğini belirten Sıla, "Aramızda küslük yok." dedi.
"AHMET AŞIK OLMADIM" DEMİŞTİ
Ahmet Kural da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Hiç aşık olmadım." demişti. Bu açıklamaları çok eleştirilince "Şaka yaptım." diyerek söylediği sözlerden pişman olmuştu.
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biz vatandaşların bütün derdi bu sıla ahmetti acaba bunları merak eden ayrılmış diye üzülen bir kişi çıkarmı valla bunlar biz vatandaşların umrumuzda bile değiller
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