Uzun süredir sevgilisi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, kısa bir tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün annesinin İstanbul yakınlarındaki evine giden güzel oyuncu, önce bahçedeki bir tavşanla poz verdi. Ceyda Ateş, tavukla paylaştığı bu kareyi ise "Evin asi kızı Kara Kız" notu paylaştı.
Ateş’in kara kızı
Etiketler: İstanbul , Ceyda Ateş , Buğra Toplusoy
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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