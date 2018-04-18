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Ateş’in kara kızı

Ateş’in kara kızı
Uzun süredir sevgilisi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, kısa bir tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün annesinin yakınlarındaki evine giden güzel oyuncu, önce bahçedeki bir tavşanla poz verdi. , tavukla paylaştığı bu kareyi ise "Evin asi kızı Kara Kız" notu paylaştı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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