; 25 / 13 23 / 12 20 / 10 18 / 3 20 / 8 25 / 12 20 / 12 22 / 16 16 / 2 23 / 13 29 / 14 25 / 12 19 / 10 25 / 7 17 / 4 22 / 13 22 / 8 15 / 5 18 / 9 23 / 11 25 / 13 21 / 12 22 / 11 21 / 9 27 / 14 23 / 9 21 / 13 25 / 11 22 / 7 21 / 8 16 / 3 20 / 12 22 / 9 16 / 10 20 / 8 18 / 6 24 / 12 25 / 7 22 / 9 23 / 16 22 / 12 26 / 15 22 / 11 25 / 13 19 / 9 16 / 2 20 / 10 19 / 8 21 / 12 26 / 12 19 / 10 21 / 11 24 / 15 20 / 11 20 / 10 22 / 9 28 / 13 20 / 12 23 / 11 19 / 7 17 / 7 18 / 7 16 / 11 24 / 12 16 / 12 23 / 13 15 / 9 24 / 11 14 / 8 20 / 8 24 / 12 19 / 11 18 / 11 26 / 11 16 / 11 23 / 7 21 / 11 15 / 5 20 / 15 18 / 7 14 / 8 Mücevher
markası Atasay
ile
anlaşma imzalayan Meryem Uzerli,
çekimlere başladı.
Markanın Türkiye ve Ortadoğu
yüzü olan
güzel oyuncu, göz alıcı
pırlantalarla poz verdi.
Pembeler içindeki
Uzerli, elindeki pamuk şekeriyle
de 'Pamuk Prenses'i
andırıyordu. Bu kare
beğeni ve yorum
yağmuruna tutuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.