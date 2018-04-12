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pamuk prenses
Mücevher markası Atasay ile anlaşma imzalayan Meryem Uzerli, çekimlere başladı. Markanın Türkiye ve Ortadoğu yüzü olan güzel oyuncu, göz alıcı pırlantalarla poz verdi. Pembeler içindeki Uzerli, elindeki pamuk şekeriyle de 'Pamuk Prenses'i andırıyordu. Bu kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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