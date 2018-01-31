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Topal çiftinin gurur günü

Topal çiftinin gurur günü
Fenerbahçe futbol takımının kaptanı Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, önceki sabah Nişantaşı'ndaki bir hastane çıkışı görüntülendi. İkili, oğulları Mehmethan'ı sünnet ettirdi. Topal çifti, objektiflere gurur pozu verirken minik Mehmethan ise sünnet kıyafetiyle babasının kucağından inmedi. Mehmethan'ın kirvesi de Topal'ın takım arkadaşı Şener Özbayraklı oldu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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