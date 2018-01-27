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Evine ultrason cihazı aldı

Evine ultrason cihazı aldı
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de top koşturan Hollandalı Gregory Van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, önceki gün yaptığı paylaşımla "Yok artık" dedirtti. 8 buçuk aylık hamile olan Bertram bebeğinin her anını takip etmek için evine ultrason cihazı aldı. Eski yenge, instagram'da bu kareyi de paylaşıp olay yarattı...
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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