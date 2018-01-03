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sezonunu açtı

Bodrum sezonunu açtı
Normal değerlerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı güzel oyuncu Betül Şahin'e yaradı! 'Ömürsün Doktor' adlı tiyatro oyunu için turnede olan Şahin, turne sonunda soluğu Bodrum'da aldı. Ocak ayında buz gibi Ege sularına kendini bırakıp yüzen ise çevredeki meraklı bakışlara aldırmadan deniz keyfi yaptı... Güzel oyuncu, deniz sonrası da selfie çekti...
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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