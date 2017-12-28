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Gişe yok promosyon var

Gişe yok promosyon var
Özcan Deniz, hem başrolünde rol aldığı hem de yapımcısı olduğu 'Öteki Taraf' filminin gişede hüsrana uğramasıyla ne yapacağını şaşırdı. Deniz, çareyi bilet fiyatlarını yaklaşık 20 TL'den 9 TL'ye indirmekte buldu.
Vizyona girdiği 3 haftada 340 bin kişinin izlediği film, 4 milyon TL'lik hasılatıyla da Deniz'e istediğini veremedi. , önceki gün de "Filme gitmekten korkmayın, ruhlu ve cinli bir film değil" demişti.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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