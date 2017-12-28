Gişe yok promosyon var

Özcan Deniz, hem başrolünde rol aldığı hem de yapımcısı olduğu 'Öteki Taraf' filminin gişede hüsrana uğramasıyla ne yapacağını şaşırdı. Deniz, çareyi bilet fiyatlarını yaklaşık 20 TL'den 9TL'ye indirmekte buldu. Vizyona girdiği 3haftada 340 bin kişinin izlediği film, 4 milyonTL'lik hasılatıyla da Deniz'e istediğini veremedi. Özcan Deniz, önceki gün de "Filmegitmekten korkmayın,ruhlu ve cinli bir filmdeğil" demişti.
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