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İlhamı amazon kadını

İlhamı amazon kadını
Tasarım konusundaki hünerlerini hazırladığı kıyafetlerle sergileyen İvana Sert, şimdi de mücevhere el attı. La Princesa Jewelry markası için takı koleksiyonu hazırlayan sosyetik ikoncan, Amazon kadınlarının ruhundan ilham aldı.
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