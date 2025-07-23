Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın 4. ölüm yıl dönümünde gözyaşlarını tutamadı

Şarkıcı Alişan, 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 4. ölüm yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda mevlit okuttu. Yakın dostlarıyla birlikte dua eden Alişan, mezarlık çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, "Her sene azalacağını düşünüyorsun ama hiçbir zaman bu acı azalmıyor. Çok kolay geçmiyor. Kardeş çok başka bir şey. Bir de ben kardeşimi çok seviyordum, çok bağlıydım. Biz iki kardeştik. Selçuk ve ben... Her sene olduğu gibi bu sene de onu mezarı başında anıyoruz. Ölüm hepimizin çok yakınında." sözleriyle kardeşine duyduğu özlemi dile getirdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.