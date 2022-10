Yoğurt sarımsak formumuzu korusak! Diyette besin değerleri kadar çeşitlilik de önemli | Sağlık tavsiyeleri

Diyet yaparken yiyeceklerin besin değerlerinin yanı sıra besin çeşitliliğine de özen gösterin Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, dengeli ve sağlıklı beslenmenin beslenmede her besin grubundan yeterli ve dengeli miktarda alınmasının önemli olduğunu vurguluyor. Diyette vazgeçilmez besinleri anlatıyor.

Biberiye: Etlerinizin üzerine serperek ya da iki tatlı kaşığı çekilmiş biberiye yaprağını demliğe koyup üzerine 400 ml su ekleyerek 10 dakika bekletin sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Keten tohumu: 1 bardak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş bir şekilde ekleyip 30 dakika beklettikten sonra kullanabilirsiniz.

Yoğurt: Yoğurdunuzu evde mayalayıp özellikle protein bulunmayan öğünlerinizde yemeklerin yanında 1'er kâse tüketebilirsiniz.

Mercimek: Yemeğini, çorbasını yapabilir ya da haşlayıp salatalara katabilirsiniz.

Kabak: Zeytinyağlı yemek olarak, fırında pişirilerek ya da çiğ olarak salataların içinde tüketebilir.



ALZHEIMER'I ADIM ADIM YENIN

Düzenli spor ve fiziksel aktivite, hem biyolojik hem de psikoloji olarak fayda sağlıyor. Dr. Rıfat İnci, "aktivite sırasında salgılanan hormonlar, beyinde tatmin olmayı sağladığını belirtiyor. İnci, "Spor yapmak bireyler arasında etkileşim ve iletişimi gerçekleştirmekte ve işbirliğini sağlamaktadır. Spor yapmak hafızayı güçlendirir, Alzheimer ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Stresi de azaltır" dedi.



BAĞIRSAĞIN ILACI ISPANAK

Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun hastalıklar ilgili şunları söylüyor: Hastalığın yaklaşık yüzde 20'si genetik faktörlere bağlı. Araştırmalara göre ıspanak bağırsak kanserini engelliyor. 26 hafta ıspanaklı beslenme, hem kalın hem de ince bağırsakta tümör önleyici etkisi araştırmalarda kanıtlandı.



HEMOROIDIN DÜŞMANI SU

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroit, hayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zehra Şahan, hemoroitten korunmanın sırrını açıklıyor. "Her gün 6-8 bardak su, gaitayı yumuşatır. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının" önerisinde bulunuyor.



KALP DOSTU ACI BİBER

C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler.



PIRASA KAN YAPAR

Bol lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Uykusuzluğu bitirir. Vücuttaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitirir.



SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.



AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Cildin genç kalmasını sağlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN