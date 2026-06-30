Kahve severlerin bu yaygın hastalıklara yakalanma riski neden daha düşük

Araştırma başyazarı Dr. Stephen Safe, bir bağlantı kurduklarını ancak bunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

NR4A1 nükleer reseptörü iltihaplanma, metabolizma, doku onarımı ve hücrelerin strese verdiği yanıt gibi kritik süreçleri düzenliyor.

Laboratuvar deneylerinde kahvedeki bileşiklerin hücre hasarını azalttığı ve tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı, NR4A1 reseptörü devre dışı bırakıldığında bu etkinin ortadan kalktığı gözlendi.

Günde 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde Parkinson, Alzheimer, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskinin daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Texas A&M Üniversitesi araştırmacıları, kahvedeki polifenol ve kafeik asit gibi bileşiklerin NR4A1 adlı hücresel reseptörü etkileyerek koruyucu mekanizmaları harekete geçirdiğini Nutrients dergisinde yayımladı.

Kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllardır tartışılıyor. Futura Sciences'ın aktardığı yeni bir araştırmaya göre ise günde 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde Parkinson, Alzheimer, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskinin daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu etkinin arkasındaki biyolojik mekanizmaya ilişkin önemli bir ipucuna ulaştı. Texas A&M Üniversitesi araştırmacılarının Nutrients dergisinde yayımladığı çalışmada, kahvede bulunan bazı bileşiklerin NR4A1 adlı bir hücresel reseptörü etkilediği belirlendi. Bilim insanlarına göre bu reseptör, stres kaynaklı hücresel hasara karşı koruyucu mekanizmalarda görev alıyor.