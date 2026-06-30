Kahve severlerin bu yaygın hastalıklara yakalanma riski neden daha düşük
Texas A&M Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin Parkinson, Alzheimer ve diyabet gibi hastalıklara karşı nasıl koruma sağladığını ortaya koydu. Bilim insanları, kahvedeki özel bileşiklerin 'NR4A1' reseptörünü aktive ederek hücresel hasarı önlediğini keşfetti.
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- Texas A&M Üniversitesi araştırmacıları, kahvedeki polifenol ve kafeik asit gibi bileşiklerin NR4A1 adlı hücresel reseptörü etkileyerek koruyucu mekanizmaları harekete geçirdiğini Nutrients dergisinde yayımladı.
- Günde 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde Parkinson, Alzheimer, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskinin daha düşük olabileceği belirtiliyor.
- Laboratuvar deneylerinde kahvedeki bileşiklerin hücre hasarını azalttığı ve tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı, NR4A1 reseptörü devre dışı bırakıldığında bu etkinin ortadan kalktığı gözlendi.
- NR4A1 nükleer reseptörü iltihaplanma, metabolizma, doku onarımı ve hücrelerin strese verdiği yanıt gibi kritik süreçleri düzenliyor.
- Araştırma başyazarı Dr. Stephen Safe, bir bağlantı kurduklarını ancak bunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.
Kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri uzun yıllardır tartışılıyor. Futura Sciences'ın aktardığı yeni bir araştırmaya göre ise günde 2-3 fincan kahve tüketen kişilerde Parkinson, Alzheimer, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskinin daha düşük olabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar, bu etkinin arkasındaki biyolojik mekanizmaya ilişkin önemli bir ipucuna ulaştı. Texas A&M Üniversitesi araştırmacılarının Nutrients dergisinde yayımladığı çalışmada, kahvede bulunan bazı bileşiklerin NR4A1 adlı bir hücresel reseptörü etkilediği belirlendi. Bilim insanlarına göre bu reseptör, stres kaynaklı hücresel hasara karşı koruyucu mekanizmalarda görev alıyor.
KAHVENİN FAYDASI SADECE KAFEİNDEN KAYNAKLANMIYOR
Uzmanlar, kahvenin yalnızca uyanıklık sağlayan bir içecek olmadığını vurguluyor. İçeriğinde bulunan B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum ve antioksidanların uzun süredir sağlık üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyordu.
Ancak bugüne kadar bu yararların hangi biyolojik mekanizma üzerinden gerçekleştiği net biçimde açıklanamamıştı. Futura Sciences'ın haberine göre yeni çalışma, bu soruya önemli bir yanıt sunuyor.
NR4A1 RESEPTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Araştırmacılar, yaşlanmayla ilişkili birçok hastalıkta görev alan NR4A1 isimli nükleer reseptöre odaklandı. Bu protein; iltihaplanma, metabolizma, doku onarımı ve hücrelerin strese verdiği yanıt gibi kritik süreçleri düzenliyor.
Bu süreçlerin bozulması ise nörodejeneratif hastalıklar, metabolik rahatsızlıklar ve bazı kanser türleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.
ARAŞTIRMANIN EN DİKKAT ÇEKEN BULGUSU BU RESEPTÖRÜN AKTİF HALE GELMESİ OLDU
Bilim insanları, kahvede bulunan özellikle polifenol ve kafeik asit gibi bileşiklerin bu reseptöre bağlanarak faaliyetini değiştirebildiğini ortaya koydu.
LABORATUVAR DENEYLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Hücresel modeller üzerinde yapılan deneylerde kahvedeki bazı bileşiklerin hücre hasarını azalttığı ve tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gözlendi.
Araştırmacılar aynı reseptörü devre dışı bıraktıklarında ise bu olumlu etkinin tamamen ortadan kalktığını tespit etti. Bu sonuç, kahvenin faydalarının yalnızca kafeinden kaynaklanmadığını düşündürüyor.
Çalışmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kafeinsiz kahvenin de benzer sağlık etkilerini gösterebilme ihtimali oldu.
ARAŞTIRMA HANGİ HASTALIKLARLA İLİŞKİ KURUYOR?
Bugüne kadar yapılan gözlemsel çalışmalar, düzenli ve ölçülü kahve tüketimiyle bazı hastalıklar arasında daha düşük risk bulunduğunu gösteriyor.
- Parkinson hastalığı
- Alzheimer hastalığı
- Tip 2 diyabet
- Kalp ve damar hastalıkları
- Karaciğer kanseri
- Prostat kanseri
- Endometrium kanseri
Bunun yanında öğrenme, hafıza ve bazı bilişsel işlevlerde de olumlu etkiler gözlemlendiği belirtiliyor. Ancak bu çalışmaların büyük bölümünün gözlemsel olduğu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığı hatırlatılıyor.
BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ KONUŞUYOR
Çalışmanın başyazarı Dr. Stephen Safe, elde edilen bulguların önemli bir bağlantıya işaret ettiğini ancak bunun kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
"Bir bağlantı kurduk ancak bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor."
Araştırmacılar, kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin tek bir mekanizmayla açıklanamayacağını, NR4A1 reseptörünün ise bu büyük yapbozun en önemli parçalarından biri olabileceğini ifade ediyor.
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