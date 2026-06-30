Karpal tünel sendromu, median sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu duyusal ve motor fonksiyonlarda bozulmaya yol açar. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

KASLARDA ZAYIFLAMA GÖRÜLEBİLİR



Bilgisayarda uzun süre klavye ve mouse ile çalışanlar, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir. Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı yer alır.

Bu şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir.

Özellikle geceleri artan uyuşma ve ağrı, hastaların uykudan uyanmasına neden olabilir. Bazı kişiler ellerini sallayarak rahatlama ihtiyacı hisseder. İlerleyen evrelerde ise kavrama gücünde azalma, nesneleri düşürme ve ince işlerde zorlanma gibi fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme görülebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflamaya ve incelmeye neden olabilir.



BİLEK NÖTR POZİSYONDA TUTULMALI



Hatta geciken vakalarda sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle erken dönemde önlem almak büyük önem taşır. Öncelikle el bileğini zorlayan ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli aralar vermek gerekir. Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir. Ayrıca istirahat, soğuk uygulama ve basit egzersizler de erken dönemde fayda sağlayabilir. Belirtilerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.