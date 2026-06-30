Elde uyuşma ve karıncalanmayı hafife almayın
Karpal tünel sendromu, uzun süre klavye ve mouse ile çalışanlarda sık görülüyor. Prof. Dr. Recep Kurnaz, "Elde uyuşma, karıncalanma ve özellikle geceleri artan ağrılar sendromun ilk belirtileri olabilir" diyor.
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- Karpal tünel sendromu, median sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu duyusal ve motor fonksiyonlarda bozulmaya yol açar.
- Uzun süre klavye kullanımı, el işi, üretim hattı çalışmaları ve titreşimli alet kullanımı gibi faktörler sendrom riskini artırır.
- Hastalığın belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, ağrı ve kavrama gücünde azalma yer alır.
- Erken dönemde ergonomik tedbirler, istirahat ve basit egzersizler fayda sağlayabilir, ileri vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.
- Bileği nötr pozisyonda tutmak ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak sendromun önlenmesine yardımcı olabilir.
Karpal tünel sendromu, el bileğinde yer alan "karpal tünel" adı verilen dar kanal içerisinden geçen median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu sinir, çeşitli nedenlerle baskı altında kaldığında hem duyusal hem de motor fonksiyonlarda bozulmalar meydana geliyor. Bu durum özellikle tekrarlayan el ve bilek hareketleri yapan kişilerde daha sık görülüyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz, karpal tünel sendromuyla önemli bilgiler veriyor:
KASLARDA ZAYIFLAMA GÖRÜLEBİLİR
Bilgisayarda uzun süre klavye ve mouse ile çalışanlar, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir. Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı yer alır.
Bu şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir.
Özellikle geceleri artan uyuşma ve ağrı, hastaların uykudan uyanmasına neden olabilir. Bazı kişiler ellerini sallayarak rahatlama ihtiyacı hisseder. İlerleyen evrelerde ise kavrama gücünde azalma, nesneleri düşürme ve ince işlerde zorlanma gibi fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme görülebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflamaya ve incelmeye neden olabilir.
BİLEK NÖTR POZİSYONDA TUTULMALI
Hatta geciken vakalarda sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle erken dönemde önlem almak büyük önem taşır. Öncelikle el bileğini zorlayan ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli aralar vermek gerekir. Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir. Ayrıca istirahat, soğuk uygulama ve basit egzersizler de erken dönemde fayda sağlayabilir. Belirtilerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.
TEKRARLAYAN HAREKETLERİ AZALTIN
Hastalığın erken dönemlerinde gece ateli kullanımı ile bilek sabit tutularak sinir üzerindeki baskı azaltılabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve ilaç tedavileri ile şikayetler büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Cerrahi tedavide amaç, sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak hastanın şikayetlerini gidermektir. Sağlıklı bir yaşam için çalışma ergonomisine dikkat edilmeli. Tekrarlayan hareketler azaltılmalı. Vücudun verdiği sinyaller doğru değerlendirilmeli.