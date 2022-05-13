Uzmanlar uyarıyor! Sıcak havaların gelmesiyle güneş alerjisine karşı dikkatli olunması gerekiyor

Havalar ısınıyor. Sıcaklarla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetleri de artıyor. Dr. Eda Haşal, bu şikayetlerin uzun süre güneşten uzak kalan cildimizin, güneş ışığını görünce tepki vermesinden kaynaklandığını söylüyor. Şunları anlatıyor: Hasta bize öyküsü ile birlikte geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastalara mutlaka şikayetin başladığı günden itibaren güneşten korunmayı öneriyoruz. Daha çok mineral etkili güneş koruyucularını el, yüz, bacak gibi açık olan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Eğer şiddetli ataklar yaşanıyorsa kortizonlu kremler veya kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz.