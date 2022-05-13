Uzmanlar uyarıyor! Sıcak havaların gelmesiyle güneş alerjisine karşı dikkatli olunması gerekiyor

Havalar ısınıyor. Sıcaklarla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetleri de artıyor. Dr. Eda Haşal, bu şikayetlerin uzun süre güneşten uzak kalan cildimizin, güneş ışığını görünce tepki vermesinden kaynaklandığını söylüyor. Şunları anlatıyor: Hasta bize öyküsü ile birlikte geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastalara mutlaka şikayetin başladığı günden itibaren güneşten korunmayı öneriyoruz. Daha çok mineral etkili güneş koruyucularını el, yüz, bacak gibi açık olan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Eğer şiddetli ataklar yaşanıyorsa kortizonlu kremler veya kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz.
KURDEŞEN DE ARTIYOR
Güneş ile tetiklenen kurdeşen vakalarında da artışlar oluyor. 'Kurdeşen yaz mevsiminde olur veya güneşin çok yoğun olduğu dönemde oluyor' diye bir şey yok. Bu hastalara güneş koruyucuları kullanmalarını ve cildi korumaya yönelik kalın örülmüş kıyafetler giymelerini öneriyoruz.
SIRRI BEZELYE
Folik asit deposu bezelye, mide hastalıklarını önler. Cildi taze bir görünüme kavuşturur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini korur. Metabolizmayı hızlandırır. Gebelik dönemine sağlık katar. Kemikleri güçlendirir. Lifli olması nedeniyle tok tutmayı sağlar. Saçları kökten uca destekler. Top model Bar Refaeli, bezelye yiyerek form tutuyor.
TANSİYON İÇİN SÜT
Süt, yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Kan basıncının sağlanması için gün içerisinde süt ya da süt ürünlerinin tüketimini öneriyoruz" diyor.