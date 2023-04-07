Uzmanından tavsiye: Bağışıklık güçlenmesinde vitaminler kritik önem taşıyor

Bağışıklığın güçlenmesinde vitaminler kritik önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, sağlıklı bir vücut için gerekli olan, hastalıklardan koruyan vitaminleri açıklıyor:

C vitamini: Kolajen yapımını destekler, yara iyileşme süresini kısaltır. Yara iyileşmesinde etkilidir. Soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltır.



Çinko: Eksikliği veya fazlalığı, bağışıklık hücrelerinin sayı ve aktivitelerinde ciddi problemlere neden olur. Çinko eksikliği durumunda enfeksiyonlara karşı direnç azalır. Kırmızı et ve istiridye zengin çinko kaynaklarıdır.

Selenyum: T hücrelerinin çoğalması, doğal öldürücü hücre aktivitesi ve doğuştan gelen bağışıklık fonksiyonları üzerinde oldukça önemli etkiye sahiptir. Diyetteki selenyum kaynakları; tahıllar, sebzeler, deniz ürünleri, et, süt ürünleri ve fındık gibi besinlerdir.

E vitamini: Enfeksiyon riskini azaltır. Bağışıklık aktivitesini ve doğal öldürücü hücrelerin etkinliğini arttırır.

TATLI İÇİN 2 SAAT BEKLEYİN

Ramazan'da sağlığı korumak için yemek seçimine ve yemek süresine dikkat etmek gerekiyor. Dyt. Seda Nasuhbeyoğlu, özellikle iftardan sonra tatlı tüketimine değiniyor. "İftarda aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalıdır. İftar sırasında veya hemen sonra

sında tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olur. Bu nedenle iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi gerekir" diyor. Sütlaç, güllaç, muhallebi gibi sütlü tatlıların tüketilmesini öneriyor. Kuru incir, kayısıdan yapılan hoşafların tüketilebileceğini belirtiyor.



KAHVE YAĞ YAKAR

ABD'li araştırmalar, kahve içmenin kilolara olan etkisine değiniyor. Buna göre günde dört fincan kahve içmek yağ depolamayı engelliyor. Zayıflatıyor.



DİYABETİN İLACI KAJU

Vitmanin ve mineral deposu kaju, bolca antioksidan içerir. Göz sağlığını korur. Hafızayı destekler. Dişleri temizler. Saç köklerini besler. Diyabet ve obeziteye savaş açar.



KOLESTEROLE BAL KABAĞI

Kalp sağlığını koruyan balkabağı, tansiyonu dengeler. Kolesterolü düşürür. Cildin genç görünmesini sağlar. Katarak, göz tansiyonu gibi göz hastalıklarını engeller.