Uzmanı uyardı: Sıcak hava migreni tetikler!

Sıcak günlerde dışarıda geçirilen zaman kısıtlanmalı. Eğer dışarı çıkılacaksa UV korumalı güneş gözlüğü ve bir şapka mutlaka kullanılmalı. Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, ekstra su içilmelidir. Klimalı ortamda hafif düzeyde egzersiz yapılmalı. Eğer baş ağrısı varsa buzlu bitki çaylarından faydalanılabilir. Eğer baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, yüksek ateş, ağrı seviyesinde artış, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı, soluk veya nemli cilt aşırı susuzluk veya iştahsızlık gibi belirtiler de varsa mutlaka acil olarak tıbbi yardım alınmalıdır.

Migren, dayanılmaz baş ağrılarına yol açıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Sıcak hava ise baş ağrısına neden oluyor. Hatta migreni tetikliyor. Nörolwoji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, sıcaklarda baş ağrısı yaşamamak için alınması gereken önlemleri sıralıyor:





TÜMÖRÜ ERKENDEN YAKALAYIN!

Göz kapağı tümörleri, günlük hayatta oldukça sık görülüyor. Rahatsız etmediği için çoğunlukla da pek önemsenmiyor. Ancak iyi huylu olduğu gibi kötü huylu tümörler de bulunuyor. Ne yazık ki göz kapağı ve etrafına yerleşebiliyor. Bu tümörler cilt, kas, mukoza ve çeşitli salgı bezlerinden kaynaklanabiliyor. Nereden kaynaklandığı, göz çevresinin neresinde yerleştiği, büyüklüğüne göre tedavileri değişebiliyor. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, göz kapağı tümörleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

UZAK YERLERE SIÇRAMIYOR

Tümörler büyümeden ameliyat olmak en iyisi. Kötü huylu tümörlerin kendi içlerinde farklı cinsleri var. En sık görüleni kötünün iyisi diyebileceğimiz bazal hücreli karsinomdur. İyiliği şöyle ki çok geç kalınmadıysa bazal hücreli karsinomu alınca iyileşme gerçekleşiyor. Çünkü bu tümörler kan dolaşımıyla uzak yerlere sıçramıyor.



Göz kapaklarında bir türlü iyileşmeyen, arada kanayan, kirpikleri yok edip kapak şeklinde deformasyon yaratan, büyüyen kitlelerde hemen oküloplasti uzman doktoruna başvurmak gerekiyor.