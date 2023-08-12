Uzmanı uyardı: Sıcak hava migreni tetikler!

Migren, dayanılmaz baş ağrılarına yol açıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Sıcak hava ise baş ağrısına neden oluyor. Hatta migreni tetikliyor. Nörolwoji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, sıcaklarda baş ağrısı yaşamamak için alınması gereken önlemleri sıralıyor:
Sıcak günlerde dışarıda geçirilen zaman kısıtlanmalı. Eğer dışarı çıkılacaksa UV korumalı güneş gözlüğü ve bir şapka mutlaka kullanılmalı. Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, ekstra su içilmelidir. Klimalı ortamda hafif düzeyde egzersiz yapılmalı. Eğer baş ağrısı varsa buzlu bitki çaylarından faydalanılabilir. Eğer baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, yüksek ateş, ağrı seviyesinde artış, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı, soluk veya nemli cilt aşırı susuzluk veya iştahsızlık gibi belirtiler de varsa mutlaka acil olarak tıbbi yardım alınmalıdır.
TÜMÖRÜ ERKENDEN YAKALAYIN!
Göz kapağı tümörleri, günlük hayatta oldukça sık görülüyor. Rahatsız etmediği için çoğunlukla da pek önemsenmiyor. Ancak iyi huylu olduğu gibi kötü huylu tümörler de bulunuyor. Ne yazık ki göz kapağı ve etrafına yerleşebiliyor. Bu tümörler cilt, kas, mukoza ve çeşitli salgı bezlerinden kaynaklanabiliyor. Nereden kaynaklandığı, göz çevresinin neresinde yerleştiği, büyüklüğüne göre tedavileri değişebiliyor. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, göz kapağı tümörleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
UZAK YERLERE SIÇRAMIYOR
Tümörler büyümeden ameliyat olmak en iyisi. Kötü huylu tümörlerin kendi içlerinde farklı cinsleri var. En sık görüleni kötünün iyisi diyebileceğimiz bazal hücreli karsinomdur. İyiliği şöyle ki çok geç kalınmadıysa bazal hücreli karsinomu alınca iyileşme gerçekleşiyor. Çünkü bu tümörler kan dolaşımıyla uzak yerlere sıçramıyor.
Göz kapaklarında bir türlü iyileşmeyen, arada kanayan, kirpikleri yok edip kapak şeklinde deformasyon yaratan, büyüyen kitlelerde hemen oküloplasti uzman doktoruna başvurmak gerekiyor.
VİTAMİNİ ÇEKİRDEĞİNDE
Hareketsiz yaşam, asitli ve kalorisi yüksek içecekler, hamurlu gıdalar, fast food gıdalar ve bazı katkı maddeleri, kilo artışına yol açıyor. Zayıflamak isteyenler ise kavun ve karpuz çekirdeğine sarılıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu meyvelerin çekirdeklerinin liften zengin olduğunu belirtiyor. Göral, "Ara öğünde kalorisi yüksek gıda yerine abartmamak şartıyla kavun ve karpuz çekirdeği yemek, tok tutar. Kavun çekirdeği metabolizmayı hızlandırmasının dışında idrar söktürücü etki de yapar, toksinleri atar. Karpuz çekirdeği stres ve depresyona da iyi geldiğinden, buna bağlı yemek yenmesine de engel olur" diyor.
KÖTÜ KOKU EPİLEPSİYE İŞARET
Epilepsi, her 100 kişiden 1'inde görülüyor. Daha çok çocukluk ve yaşlılıkta rastlanıyor. Tüm vücuttaki kasılmalarla beliren sara krizleriyle yaşanıyor. Prof. Dr. Berrin Aktekin, epilepsinin kısa süreli gelip geçici kötü koku, baş dönmesi, davranış ve duygulanım değişiklikleri, anlamsız kısa süreli dalmalarla belirti verebileceğini söylüyor. Bu tür durumlarda nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtiyor.
SİNÜZİTE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
ASTIMA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.
Turp gibi olun
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.