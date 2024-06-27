Uzmanı sıcak havalara karşı şeker hastalarını uyardı!

Yükselen hava sıcaklıkları, şeker hastalarını olumsuz etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, hastalara sağlıklı beslenmelerini ve bol su içmelerini öneriyor.

"Yazın diyabetli bireylerin dikkat etmesi gerekenlerden biri de, öğünler arasındaki mesafeyi açmamak. Bunun yanında öğünlere ek, ara öğünlerin atlanmaması da bir diğer önemli konu. Ara öğünlerde glisemik indeksi düşük, basit karbonhidratlardan kaçınarak yapılan seçimler yapılmalı. Diyabetli kişilerin yaz aylarında meyve tüketirken porsiyona dikkat etmeleri gerekir. Kuruyemişler, şekerin dengelenmesini sağlar" diyor.