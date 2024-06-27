1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme

Kadınların en korkulu rüyası yaşlanmak. Yaşlıyken bile güzel görünmek, kırışıklıklarını en aza indirmek isteyenler botoksa başvuruyor. Ancak botoksa para vermeden 1 ayda 5 yaş gençleşebilirsiniz. Hem de sadece haftada 3 kez uygulamanız yeterli. İşte detaylar...
Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması.
Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor.
Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor.