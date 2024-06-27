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1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme

Kadınların en korkulu rüyası yaşlanmak. Yaşlıyken bile güzel görünmek, kırışıklıklarını en aza indirmek isteyenler botoksa başvuruyor. Ancak botoksa para vermeden 1 ayda 5 yaş gençleşebilirsiniz. Hem de sadece haftada 3 kez uygulamanız yeterli. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 10:28 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:33
1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme 1

Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması.

1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme 2

Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor.

1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme 3

Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor.

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