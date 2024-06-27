1 AYDA 5 YAŞ GENÇLEŞTİREN MASKE! Denendi tescillendi! Haftada 3 kez yap botoksa para verme

Kadınların en korkulu rüyası yaşlanmak. Yaşlıyken bile güzel görünmek, kırışıklıklarını en aza indirmek isteyenler botoksa başvuruyor. Ancak botoksa para vermeden 1 ayda 5 yaş gençleşebilirsiniz. Hem de sadece haftada 3 kez uygulamanız yeterli. İşte detaylar...