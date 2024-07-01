SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

İlk kez kanıtlandı! Bunu duyunca bir daha asla pet şişe kullanmayacaksınız! Meğer o hastalığa sebep oluyormuş

Son dönemlerde, bilirkişiler plastik kullanımının ve bu materyalin sağlık üzerindeki olası etkilerinin altını çizmeye devam ediyor. Bu endişelerin odağı, özellikle plastik su şişelerine yönelik artış göstermiş durumda. Yeni yürütülen bir bilimsel çalışma, plastik su şişelerinin insan sağlığı üzerindeki ciddi tehlikelerini ilk defa net delillerle gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:16 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:16
İlk kez kanıtlandı! Bunu duyunca bir daha asla pet şişe kullanmayacaksınız! Meğer o hastalığa sebep oluyormuş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Plastik kullanımı konusundaki endişeler giderek artarken, uzmanlar plastik ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkileri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu kez, plastik su şişelerinin taşıdığı büyük tehlike, bilimsel olarak ilk kez kanıtlandı.

DİYABET RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Uzmanlar uzun süredir plastiklerin sağlığa zararları konusunda uyarılarda bulunurken, plastik su şişelerindeki Bisfenol A (BPA) kimyasalının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair kesin kanıtlar ortaya kondu. Diabetes adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, plastik su şişeleri dahil yiyecek ve içecek ambalajlarının yapımında kullanılan BPA kimyasalının vücudun şeker metabolizmasını düzenleyen insülin hormonuna duyarlılığı azaltabileceğini gösterdi.

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 40 sağlıklı yetişkin rastgele seçilerek iki gruba ayrıldı. Bir grup plasebo alırken, diğer gruba vücut ağırlıklarının kilogramı başına günde yaklaşık 50 mikrogram BPA verildi. Bu doz, halihazırda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından güvenli olarak sınıflandırılan miktar. Dört gün sonunda BPA uygulanan katılımcılar, insüline daha az yanıt verirken, plasebo grubunda böyle bir değişiklik gözlemlenmedi.

Araştırmanın sonuçları, BPA uygulamasının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair ilk somut kanıtları sağlıyor. Bu bulgular, Amerikan Diyabet Birliği'nin 2024 Bilimsel Oturumları'nda sunulacak ve EPA'nın şişelerde ve gıda kaplarında BPA'ya maruz kalmanın güvenli sınırlarını yeniden gözden geçirme çağrısını gerektiriyor.

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, "Bunlar, BPA uygulamasının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair kanıt sağlayan ilk bulgular" diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Karaciğer yağlanmasını ihmal etmeyin! Uzmanlar uyarıyor: Tedavi edilmezse kansere bile neden olurKaraciğer yağlanmasını ihmal etmeyin! Uzmanlar uyarıyor: Tedavi edilmezse kansere bile neden olur
Karaciğer yağlanmasını ihmal etmeyin! Uzmanlar uyarıyor: Tedavi edilmezse kansere bile neden olur

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sinan Ateş davasında ilk duruşma! 22 sanık Sincan’da hakim karşısına çıkıyor: Ayşe Ateş’ten ’çelik yelekli’ önlem
Başkan Erdoğan’dan Temmuz’da yoğun diplomasi trafiği! AK Parti Kızılcahamam kampı, Putin ile görüşme, NATO zirvesi, Şuşa...
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan liderliğinde genel istişare ve değerlendirme: Hangi konular masada?
Milyonlara zam haftası: Taban maaş ne olur? Refah payı var mı? Kim, ne kadar alacak?
İzmir Torbalı’da deprem etkisi yaratan patlama| 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! O detay yürek burktu: Restoranın önünden geçiyordu...
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda
Fransa’daki kritik seçimin ilk turunda aşırı sağ zafer kazandı | İkinci tur 7 Temmuz’da! Fransız basını değerlendirdi: Macron’un saltanatının sonu geldi
Konutta-araçta fiyatları satıcı değil alıcı belirliyor! İkinci elde köpük eridi
Kayseri’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Provokasyona geçit verilmedi: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçramıştı | Kontrol altına alındı
Sadece TAKVİM’de! Sıcak havalarda bunu sakın yapmayın I Uzmanından sağlık uyarısı: Diyabet ve tansiyon hastaları....
CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki
Ahtapot vermediği kişi Rus milyarder Roman Abromoviç çıktı! Mekan sahibi şoka girdi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan futbol dersi! Yarışmacı ’forvet’i bilemedi joker kullandı! İzleyiciler ekran başında çıldırdı
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
SON DAKİKA