İlk kez kanıtlandı! Bunu duyunca bir daha asla pet şişe kullanmayacaksınız! Meğer o hastalığa sebep oluyormuş

Plastik kullanımı konusundaki endişeler giderek artarken, uzmanlar plastik ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkileri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu kez, plastik su şişelerinin taşıdığı büyük tehlike, bilimsel olarak ilk kez kanıtlandı.

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 40 sağlıklı yetişkin rastgele seçilerek iki gruba ayrıldı. Bir grup plasebo alırken, diğer gruba vücut ağırlıklarının kilogramı başına günde yaklaşık 50 mikrogram BPA verildi. Bu doz, halihazırda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından güvenli olarak sınıflandırılan miktar. Dört gün sonunda BPA uygulanan katılımcılar, insüline daha az yanıt verirken, plasebo grubunda böyle bir değişiklik gözlemlenmedi.