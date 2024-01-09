Uzmanı kilo vermeyi engelleyen besinleri sıraladı!





- Patates kızartması ve cipsi: Kalori ve yağ bakımından çok yüksektir. Patates cipsi, porsiyon başına kilo alımına diğer yiyeceklerden daha fazla katkıda bulunuyor.



- Şekerli içecekler: Aşırı tüketildiğinde sağlığı olumsuz yönde etkiler. Şekerli içecekler çok fazla kalori içermesine rağmen beyniniz bunları katı yiyecekler gibi görmez. Sıvı şeker kalorileri sizi tok hissettirmez, bu da telafi etmek için daha az yemek yemeyeceğiniz anlamına gelir.



- Beyaz ekmek: Sıklıkla çok fazla ilave şeker içerir. Ayrıca kendinizi daha tok hissetmenize yardımcı olan protein ve lif gibi faydalı besinlerden de yoksundur. Glisemik indeksi yüksektir, bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa yol açar.



- Hamur işleri, kurabiyeler ve kekler: Bu yüksek kalorili yiyecekleri yedikten sonra hızla acıkabilirsiniz. Çok fazla şeker yemek aynı zamanda aşırı kiloya neden olur.