Uzmanı kilo vermeyi engelleyen besinleri sıraladı!

Çağımızın sorunu obezite tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hayat kalitemizi düşürüyor. Kilo vermek yolunda bazı besinler var ki kilo vermeyi zorlaştırıyor. Diyetisyen Batuhan Silvan, kilo vermeyi engelleyen besinleri sıralıyor:
Çağımızın sorunu obezite tedavi edilmezse hastalıklara yol açıyor. Hayat kalitemizi düşürüyor. Kilo vermek yolunda bazı besinler var ki kilo vermeyi zorlaştırıyor. Diyetisyen Batuhan Silvan, kilo vermeyi engelleyen besinleri sıralıyor:
- Patates kızartması ve cipsi: Kalori ve yağ bakımından çok yüksektir. Patates cipsi, porsiyon başına kilo alımına diğer yiyeceklerden daha fazla katkıda bulunuyor.
- Şekerli içecekler: Aşırı tüketildiğinde sağlığı olumsuz yönde etkiler. Şekerli içecekler çok fazla kalori içermesine rağmen beyniniz bunları katı yiyecekler gibi görmez. Sıvı şeker kalorileri sizi tok hissettirmez, bu da telafi etmek için daha az yemek yemeyeceğiniz anlamına gelir.
- Beyaz ekmek: Sıklıkla çok fazla ilave şeker içerir. Ayrıca kendinizi daha tok hissetmenize yardımcı olan protein ve lif gibi faydalı besinlerden de yoksundur. Glisemik indeksi yüksektir, bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa yol açar.
- Hamur işleri, kurabiyeler ve kekler: Bu yüksek kalorili yiyecekleri yedikten sonra hızla acıkabilirsiniz. Çok fazla şeker yemek aynı zamanda aşırı kiloya neden olur.
MANTAR ZEHİRLENMESİNE DİKKAT
Mantar zehirlenmesi, yanlışlıkla yenilen veya yanlış şekilde hazırlanan mantarlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Zehirlenmeye neden olan mantar türleri, genellikle yenilebilecek mantarlarla karıştırılıyor. Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan, mantar tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları anlatıyor: Yanlış mantar türleri tüketilmemeli, tüketilecek mantarların tazeliği, kokusu, rengi ve dokusu mutlaka kontrol edilmeli. Bozulmuş veya hasar görmüş mantarlar tüketilmemeli, mantarlar iyi pişirilmeli, özellikle çocuklar, hamileler veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, mantarları tüketirken daha dikkatli olmalı.
İŞİTME CİHAZI HAYAT KURTARIYOR
ABD'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, yaklaşık bin 800'ü ileri derecede işitme kaybı olan 10 bin kişiden elde edilen veriler incelendi. Buna göre işitme kaybının işitme cihazı takılarak tedavi edilmesinin, erken ölüm riskini yüzde 24 oranında azalttığı tespit edildi.
AĞIR METAL TEHLİKESİ
Ağır metallerin (cıva, kurşun, arsenik, kadmiyum gibi) uzun süreli maruziyeti veya birikmesi vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, "Yüksek lifli gıdalar, antioksidanlar, C vitamini, selenyum ve sülfür açısından zengin gıdalar, ağır metallerin atılmasına yardım eder. Yeterli miktarda su içmek, böbreklerin çalışmasını destekler" dedi.