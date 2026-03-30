Küçük Galibiyetler Yaratın: Granola yiyorsanız içine chia tohumu ve süzme yoğurt ekleyerek protein ve lif oranını basitçe artırın.

Kas Kütlesine Odaklanın: Özellikle 40 yaş üstü kadınlar için zayıf olmaktan ziyade güçlü olmak, yaşlılık dönemindeki hareket kabiliyeti için kritiktir.

Kısıtlamayı Bırakın: Bir besini tamamen yasaklamak, ona olan arzuyu artırır. "Kötü yemek" yoktur, "dengesiz öğün" vardır.

Sağlıklı Takaslar Yapın: Canınız çok tatlı istediğinde, işlenmiş şeker yerine bir adet hurma ve yüksek kakaolu (yüzde 100) bitter çikolatayı tercih edin.

Yiyecek Günlüğü Tutun: 3-5 gün boyunca içtiğiniz sudan atıştırdığınız bisküviye kadar her şeyi not edin. Hangi gıdaların sizde enerji düşüşü yarattığını fark edin.

Kate Rowe-Ham'ın tecrübelerinden süzülen ve herkesin uygulayabileceği temel adımlar şunlardır:

Klasik yumurta keyfini fırınlanmış Brüksel lahanası ve deniz mahsulleriyle birleştirerek sabahınıza gurme bir dokunuş yapın.

Güne protein ve vitamin açısından zengin besinlerle başlamak, kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor. (Fotoğraflar Kate Rowe-Ham'ın Instagram hesabından ve Takvim Grafik Servisi'nden alınmıştır)

MERAK EDİLENLER

Yemek gürültüsü nasıl susturulur?

Yemek gürültüsünü susturmanın en etkili yolu kan şekerini dengelemektir. Her öğünde yeterli protein ve lif tüketmek, ani insülin dalgalanmalarını önleyerek zihindeki sürekli yeme isteğini azaltır.

Zayıflama iğneleri (GLP-1) tehlikeli mi?

Uzmanlara göre bu ilaçlar iştahı kesse de, yeme davranışının altındaki psikolojik nedenleri çözmez. İlaç bırakıldığında eski alışkanlıklara dönülmesi, kilonun hızla geri alınmasına ve kaygı bozukluklarına yol açabilir.

Günde kaç adım atmalıyım?

Yeni bilimsel çalışmalar, 10 bin adım hedefinin bazen çok zorlayıcı olabileceğini gösteriyor. Sürdürülebilir bir sağlık için günlük 4 bin adım atmak, başlangıç için yeterli ve faydalıdır.