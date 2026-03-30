The Longevity Solution" kitabının yazarı Kate Rowe-Ham, 40'lı yaşlarından sonra vücuduyla barıştığını ve doğru beslenme stratejileriyle 20 kilo verdiğini duyurdu. Uzmana göre çözüm, kalori kısıtlamak değil, kan şekerini stabilize ederek zihindeki açlık sesini susturmaktan geçiyor.
YEMEK GÜRÜLTÜSÜ (FOOD NOİSE) NEDİR?
Psikoterapist Sarah Wrigglesworth'un analizine göre, yemek gürültüsü tek bir sesten oluşmuyor. Rowe-Ham'ın hayatını zorlaştıran bu kavram üç ana grupta inceleniyor:
Fiziksel Açlık: Vücudun enerji ihtiyacını belirten doğal sinyal.
Diyet Kültürü Sesi: Besinleri "iyi" veya "kötü" olarak etiketleyen toplumsal baskı.
Duygusal Yeme: Kaygı, stres veya üzüntü anlarında yemeğe yönelme hali.
EDİTÖR NOTU
Rowe-Ham'ın hikayesi, günümüzde popülerleşen GLP-1 (zayıflama iğneleri) ilaçlarının neden kalıcı bir çözüm olmayabileceğine ışık tutuyor. İlaçlar biyolojik iştahı bastırsa da, Sarah Wrigglesworth'un belirttiği gibi "duygusal tetikleyiciler" ve "zihinsel alışkanlıklar" tedavi edilmediği sürece, ilaç bırakıldığında kilonun geri alınması kaçınılmaz görünüyor. Gerçek başarı, besinle kurulan psikolojik ilişkiyi onarmakta yatıyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN ÖRNEK MENÜ VE STRATEJİLER
Rowe-Ham, gün boyu süren tatlı krizlerini engellemek için sabah kahvaltısında "sıra dışı" ama etkili bir kombinasyon tercih ediyor.
|Öğün / Alışkanlık
|İçerik / Öneri
|Faydası
|Örnek Kahvaltı
|150g Brüksel lahanası, 3 yumurta, 100g karides
|Kan şekerini sabitler, uzun süre tok tutar.
|Protein Hedefi
|Her öğünde yaklaşık 30g (avuç içi kadar)
|Kas kütlesini korur ve metabolizmayı hızlandırır.
|Lif Hedefi
|Her öğünde yaklaşık 30g
|Sindirimi düzenler, ani acıkmaları önler.
|Egzersiz
|Haftada 3-4 gün ağırlık, 3 gün koşu
|Kemik yoğunluğunu artırır ve güç kazandırır.
SAĞLIKLI BİR DEĞİŞİM İÇİN 5 SOMUT ADIM
Kate Rowe-Ham'ın tecrübelerinden süzülen ve herkesin uygulayabileceği temel adımlar şunlardır:
Yiyecek Günlüğü Tutun: 3-5 gün boyunca içtiğiniz sudan atıştırdığınız bisküviye kadar her şeyi not edin. Hangi gıdaların sizde enerji düşüşü yarattığını fark edin.
Sağlıklı Takaslar Yapın: Canınız çok tatlı istediğinde, işlenmiş şeker yerine bir adet hurma ve yüksek kakaolu (yüzde 100) bitter çikolatayı tercih edin.
Kısıtlamayı Bırakın: Bir besini tamamen yasaklamak, ona olan arzuyu artırır. "Kötü yemek" yoktur, "dengesiz öğün" vardır.
Kas Kütlesine Odaklanın: Özellikle 40 yaş üstü kadınlar için zayıf olmaktan ziyade güçlü olmak, yaşlılık dönemindeki hareket kabiliyeti için kritiktir.
Küçük Galibiyetler Yaratın: Granola yiyorsanız içine chia tohumu ve süzme yoğurt ekleyerek protein ve lif oranını basitçe artırın.
MERAK EDİLENLER
Yemek gürültüsü nasıl susturulur?
Yemek gürültüsünü susturmanın en etkili yolu kan şekerini dengelemektir. Her öğünde yeterli protein ve lif tüketmek, ani insülin dalgalanmalarını önleyerek zihindeki sürekli yeme isteğini azaltır.
Zayıflama iğneleri (GLP-1) tehlikeli mi?
Uzmanlara göre bu ilaçlar iştahı kesse de, yeme davranışının altındaki psikolojik nedenleri çözmez. İlaç bırakıldığında eski alışkanlıklara dönülmesi, kilonun hızla geri alınmasına ve kaygı bozukluklarına yol açabilir.
Günde kaç adım atmalıyım?
Yeni bilimsel çalışmalar, 10 bin adım hedefinin bazen çok zorlayıcı olabileceğini gösteriyor. Sürdürülebilir bir sağlık için günlük 4 bin adım atmak, başlangıç için yeterli ve faydalıdır.