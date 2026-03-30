İngiltere'de Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'lerin Cambridge Diyeti olarak bilinen 1:1 Diyeti ile toplamda 63 kilo verdi.

Loren Knight çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utanacak kadar özgüven kaybı yaşarken, Abbie Lodge 2020'de kızının erken doğmasında kilosunun payı olduğunu öğrendi.

Diyet altı aşamalı bir yapıdan oluşuyor ve ilk aşamada günlük kalori alımı 600'e kadar düşürülerek sadece shake, yulaf lapası ve çorba tüketiliyor.

Loren Knight tereyağlı ekmek, bisküvi ve çikolata yerine yulaf lapası ve proteinli yoğurt tüketmeye başladı.

Abbie Lodge günde 3 litre Cherry Coke ve tek öğünde 4000 kalori tüketirken, şimdi yüksek proteinli yoğurt ve omlet yiyor.

Carol Driver'ın sosyal medya paylaşımına göre her iki anne de çocuklarıyla vakit geçirememek ve sağlık sorunları yaşamak gibi kritik dönüm noktalarından sonra bu yöntemi tercih ederek 46 bedene kadar düştü.

Essex'te yaşayan Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'li yılların popüler ʺretroʺ diyetiyle toplamda 63 kilo vererek hayatlarını baştan aşağı değiştirdi. 1:1 DİYETİYLE 63 KİLO VERDİLER: RETRO BESLENME AKIMLARI GERİ DÖNÜYOR İngiltere'de çocukluklarından beri fazla kilo sorunuyla mücadele eden Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'lerin popüler "Cambridge Diyeti" (güncel adıyla 1:1 Diyeti) sayesinde toplamda 63 kilo vererek hayatlarını değiştirdi. Loren ve Abbie, diyet öncesinde duygusal yeme bozukluğu ve yüksek kalorili içecek bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Loren, çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utanacak kadar özgüven kaybı yaşarken; Abbie, 2020 yılında kızının erken doğmasında kilosunun payı olduğunu öğrenince büyük bir suçluluk duygusuyla değişime karar verdi.