Carol Driver'ın sosyal medya paylaşımına göre her iki anne de çocuklarıyla vakit geçirememek ve sağlık sorunları yaşamak gibi kritik dönüm noktalarından sonra bu yöntemi tercih ederek 46 bedene kadar düştü.
1:1 DİYETİYLE 63 KİLO VERDİLER: RETRO BESLENME AKIMLARI GERİ DÖNÜYOR
İngiltere'de çocukluklarından beri fazla kilo sorunuyla mücadele eden Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'lerin popüler "Cambridge Diyeti" (güncel adıyla 1:1 Diyeti) sayesinde toplamda 63 kilo vererek hayatlarını değiştirdi.
Loren ve Abbie, diyet öncesinde duygusal yeme bozukluğu ve yüksek kalorili içecek bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Loren, çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utanacak kadar özgüven kaybı yaşarken; Abbie, 2020 yılında kızının erken doğmasında kilosunun payı olduğunu öğrenince büyük bir suçluluk duygusuyla değişime karar verdi.
BESLENME DEĞİŞİM TABLOSU
|İsim
|Eski Beslenme Alışkanlığı
|Yeni Beslenme Alışkanlığı
|Loren Knight
|Tereyağlı ekmek, bisküvi, cips, makarna ve gizli çikolata krizleri.
|Yulaf lapası, proteinli yoğurt, salata, tavuklu makarna ve köriler.
|Abbie Lodge
|Günde 3 litre Cherry Coke (Kirazlı Kola), fast food ve tek öğünde 4000 kalori.
|Yüksek proteinli yoğurt, omlet ve aileyle birlikte yenen sağlıklı akşam yemekleri.
1:1 DİYETİ NEDİR?
Temelleri 1960'larda Cambridge Üniversitesi'nde atılan ve 1984'te ticari bir plana dönüşen bu diyet, altı aşamalı bir yapıdan oluşmaktadır:
İlk Aşama: Günlük kalori alımı 600'e kadar düşürülür. Sadece düşük kalorili shake, yulaf lapası ve çorba gibi ürünler tüketilir.
Geçiş Süreci: 2. ve 6. aşamalar arasında katı gıdalar yavaş yavaş beslenme düzenine tekrar eklenir.
Zihinsel Odak: Program, sadece yemek yemeyi kesmeyi değil, yiyeceklerle olan duygusal bağı koparmayı hedefler.
DİYET DÖNGÜSÜNÜ KIRMANIN 5 ALTIN KURALI
Porsiyon Kontrolü: Büyük tabaklar yerine yan tabak (salata tabağı) kullanarak porsiyonları küçültün.
Su İçme Alışkanlığı: Her sabah uyandığınızda 1 litre su için. Açlık ve susuzluk sinyallerini karıştırmamak için acıktığınızda önce su tüketin.
Duygusal Farkındalık: Yemek yemeden önce kendinize sorun: "Fiziksel olarak mı açım, yoksa duygusal bir boşluğu mu dolduruyorum?"
Tartıya Bağımlı Kalmayın: Başarıyı sadece rakamlarla değil; kıyafetlerin duruşu, enerji seviyesi ve alınan ölçülerle değerlendirin.
10 Dakika Kuralı: Canınız zararlı bir şey istediğinde kendinize 10 dakika süre tanıyın ve başka bir işle meşgul olun.
MERAK EDİLENLER
1:1 diyeti (Cambridge Diyeti) sağlıklı mıdır?
Bu diyet, besin değerleri dengelenmiş özel ürünlerle başlar. Ancak çok düşük kalorili bir evre içerdiği için mutlaka bir danışman veya doktor gözetiminde uygulanmalıdır.
Zayıflama iğnesi olmadan kilo vermek mümkün mü?
Evet, haberdeki Loren ve Abbie örneğinde olduğu gibi, doğru beslenme protokolü ve zihniyet değişimiyle yüksek miktarda kilo kaybı cerrahi veya medikal müdahale olmaksızın mümkündür.
Cherry Coke veya şekerli içecek bağımlılığı nasıl bırakılır?
Abbie Lodge'un yöntemine göre, bu alışkanlık kademeli olarak su içme alışkanlığıyla değiştirilebilir. Her öğün öncesi ve sonrası su içmek, şekerli içecek isteğini bastırmaya yardımcı olabilir.