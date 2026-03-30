İki arkadaş 1980'lerin yöntemiyle 63 kilo verdi

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'li yıllarda dünyayı kasıp kavuran "Cambridge Diyeti" (güncel adıyla 1:1 Diyeti) protokolünü uygulayarak, zayıflama iğneleri veya cerrahi müdahale olmaksızın toplamda 63 kilo verdi.1984 yılında Dr. Alan Howard tarafından geliştirilen bu beslenme metod hem fiziksel kaybı hem de yeme bozukluğuna yol açan zihinsel bariyerleri hedefliyor.

İki arkadaş 1980'lerin yöntemiyle 63 kilo verdi
  • İngiltere'de Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'lerin Cambridge Diyeti olarak bilinen 1:1 Diyeti ile toplamda 63 kilo verdi.
  • Loren Knight çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utanacak kadar özgüven kaybı yaşarken, Abbie Lodge 2020'de kızının erken doğmasında kilosunun payı olduğunu öğrendi.
  • Diyet altı aşamalı bir yapıdan oluşuyor ve ilk aşamada günlük kalori alımı 600'e kadar düşürülerek sadece shake, yulaf lapası ve çorba tüketiliyor.
  • Loren Knight tereyağlı ekmek, bisküvi ve çikolata yerine yulaf lapası ve proteinli yoğurt tüketmeye başladı.
  • Abbie Lodge günde 3 litre Cherry Coke ve tek öğünde 4000 kalori tüketirken, şimdi yüksek proteinli yoğurt ve omlet yiyor.

Carol Driver'ın sosyal medya paylaşımına göre her iki anne de çocuklarıyla vakit geçirememek ve sağlık sorunları yaşamak gibi kritik dönüm noktalarından sonra bu yöntemi tercih ederek 46 bedene kadar düştü.

Essex'te yaşayan Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'li yılların popüler ʺretroʺ diyetiyle toplamda 63 kilo vererek hayatlarını baştan aşağı değiştirdi.

1:1 DİYETİYLE 63 KİLO VERDİLER: RETRO BESLENME AKIMLARI GERİ DÖNÜYOR

İngiltere'de çocukluklarından beri fazla kilo sorunuyla mücadele eden Loren Knight ve Abbie Lodge, 1980'lerin popüler "Cambridge Diyeti" (güncel adıyla 1:1 Diyeti) sayesinde toplamda 63 kilo vererek hayatlarını değiştirdi.

Loren ve Abbie, diyet öncesinde duygusal yeme bozukluğu ve yüksek kalorili içecek bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Loren, çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utanacak kadar özgüven kaybı yaşarken; Abbie, 2020 yılında kızının erken doğmasında kilosunun payı olduğunu öğrenince büyük bir suçluluk duygusuyla değişime karar verdi.

Diyet öncesi günde 3 litre Cherry Coke tüketen ve fast food bağımlısı olan Abbie Lodge, 16 haftada 25 kilo vererek sağlığına kavuştu.

BESLENME DEĞİŞİM TABLOSU

İsimEski Beslenme AlışkanlığıYeni Beslenme Alışkanlığı
Loren KnightTereyağlı ekmek, bisküvi, cips, makarna ve gizli çikolata krizleri.Yulaf lapası, proteinli yoğurt, salata, tavuklu makarna ve köriler.
Abbie LodgeGünde 3 litre Cherry Coke (Kirazlı Kola), fast food ve tek öğünde 4000 kalori.Yüksek proteinli yoğurt, omlet ve aileyle birlikte yenen sağlıklı akşam yemekleri.

1:1 DİYETİ NEDİR?

Temelleri 1960'larda Cambridge Üniversitesi'nde atılan ve 1984'te ticari bir plana dönüşen bu diyet, altı aşamalı bir yapıdan oluşmaktadır:

  • İlk Aşama: Günlük kalori alımı 600'e kadar düşürülür. Sadece düşük kalorili shake, yulaf lapası ve çorba gibi ürünler tüketilir.

  • Geçiş Süreci: 2. ve 6. aşamalar arasında katı gıdalar yavaş yavaş beslenme düzenine tekrar eklenir.

  • Zihinsel Odak: Program, sadece yemek yemeyi kesmeyi değil, yiyeceklerle olan duygusal bağı koparmayı hedefler.

İki çocuk annesi Loren Knight (solda), çocuklarıyla fotoğraf çektirmekten utandığı günleri geride bırakarak 38 kilo verdi ve 46 bedene düştü.

DİYET DÖNGÜSÜNÜ KIRMANIN 5 ALTIN KURALI

  • Porsiyon Kontrolü: Büyük tabaklar yerine yan tabak (salata tabağı) kullanarak porsiyonları küçültün.

  • Su İçme Alışkanlığı: Her sabah uyandığınızda 1 litre su için. Açlık ve susuzluk sinyallerini karıştırmamak için acıktığınızda önce su tüketin.

  • Duygusal Farkındalık: Yemek yemeden önce kendinize sorun: "Fiziksel olarak mı açım, yoksa duygusal bir boşluğu mu dolduruyorum?"

  • Tartıya Bağımlı Kalmayın: Başarıyı sadece rakamlarla değil; kıyafetlerin duruşu, enerji seviyesi ve alınan ölçülerle değerlendirin.

  • 10 Dakika Kuralı: Canınız zararlı bir şey istediğinde kendinize 10 dakika süre tanıyın ve başka bir işle meşgul olun.

Dr. Alan Howard tarafından geliştirilen ve günümüzde 1:1 Diyeti olarak bilinen protokol, düşük kalorili shake ve çorbalarla zayıflama iğnelerine alternatif sunuyor. (Fotoğraflar Driver'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

MERAK EDİLENLER

1:1 diyeti (Cambridge Diyeti) sağlıklı mıdır?

Bu diyet, besin değerleri dengelenmiş özel ürünlerle başlar. Ancak çok düşük kalorili bir evre içerdiği için mutlaka bir danışman veya doktor gözetiminde uygulanmalıdır.

Zayıflama iğnesi olmadan kilo vermek mümkün mü?

Evet, haberdeki Loren ve Abbie örneğinde olduğu gibi, doğru beslenme protokolü ve zihniyet değişimiyle yüksek miktarda kilo kaybı cerrahi veya medikal müdahale olmaksızın mümkündür.

Cherry Coke veya şekerli içecek bağımlılığı nasıl bırakılır?

Abbie Lodge'un yöntemine göre, bu alışkanlık kademeli olarak su içme alışkanlığıyla değiştirilebilir. Her öğün öncesi ve sonrası su içmek, şekerli içecek isteğini bastırmaya yardımcı olabilir.

