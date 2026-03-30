İş dünyasının tanınmış isimlerinden Burak Özberk ile eşi Burçak Özberk'in boşanma süreci, ortaya atılan çarpıcı iddialarla magazin gündemine damga vurdu.
İKİ İSİMLE DUYGUSAL VE FİZİKSEL YAKINLAŞMA
Öne sürülen iddialara göre, Burçak Özberk'in tuttuğu notlarda eşini, Caner Erdeniz ve Gökhan Şirin ile aldattığına dair ifadeler yer aldı. Günlükte her iki isimle de duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşandığına ilişkin detayların bulunduğu ileri sürüldü.
100 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ
Günlüğü 18 Mart'ta bulduğunu belirten Burak Özberk, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dilekçesinde eşinin uzun süredir sadakatsiz bir yaşam sürdüğünü iddia eden Özberk, 50 milyon TL maddi ve 50 milyon TL manevi olmak üzere toplam 100 milyon TL tazminat talebinde bulundu. Ayrıca çocuklarının velayetini de istedi.
"EŞİMİN İHANETİNİ ÖĞRENDİM"
Burak Özberk dilekçesinde, "Aşık olduğum, hayatımın merkezi haline getirdiğim eşimin ihanetini öğrendim. Günlükleri okuduğumda hayatım geri dönülmez şekilde sarsıldı. Eşim beni, giderlerini benim karşıladığım tatillerde ve evde aldattığını açıkça yazmış" ifadelerine yer verdi.
MANİFESTO GÜNLÜĞÜ
Öte yandan Burçak Özberk'in ise söz konusu günlük için "Bu bir manifesto günlüğü. Gerçek değil, hayalimde yaşamak istediğim duyguları yazdım" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi.
"TANIDIĞIM ESKİ BİR ARKADAŞIM OLUR"
İddiaların ardından adı geçen Caner Erdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Erdeniz, "Söz konusu haberde adı geçen kişi tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahilim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de itibar zedeleyicidir" dedi. Hukuki yollara başvuracağını da belirten Erdeniz, kişisel hayatının asılsız iddialarla gündeme getirilmesini kabul etmediğini vurguladı.
2019 YILINDA MÜGE BOZLA EVLENDİ
2019 yılında Müge Boz ile Barselona'da evlenen Erdeniz'in Vina ve Rika adında iki çocuğu bulunuyor. Çiftin İstanbul ve Londra arasında yaşam sürdüğü biliniyor.