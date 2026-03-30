Başakşehir'de meydana gelen trafik kazası sonrası kalbi duran genç bir polis memurunun önce "şehit oldu" haberiyle gündeme gelmesi, ardından yapılan doğru müdahaleyle hayata döndürülmesi, ilk yardımın kritik önemini bir kez daha ortaya koydu. Olay, saniyelerin bile hayati olduğu kalp durması vakalarında doğru müdahalenin belirleyici rolünü gözler önüne serdi.
İLK DAKİKALAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Kalp durması durumlarında yaşamla ölüm arasındaki sürecin son derece kısa olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, erken ve doğru müdahalenin hayatta kalma oranını ciddi şekilde artırdığını belirtti.
Boztosun, özellikle profesyonel ekipler tarafından yapılan kalp masajı ve solunum desteğinin, hastanın yeniden hayata döndürülmesinde belirleyici olduğunu ifade ederek, "Erken müdahale, sadece yaşamı değil, aynı zamanda beyin ve kalp fonksiyonlarının korunmasını da sağlar" dedi.
UZMAN ELLERDE UMUT ARTIYOR
Kalp durması vakalarında yeniden canlandırma süresinin bazı durumlarda uzayabildiğini aktaran Boztosun, doğru uygulamalarla uzun süreli müdahalelerin dahi olumlu sonuç verebildiğini söyledi.
"Bazı hastalarda 45 dakika, hatta 1 saati aşan müdahalelerle geri dönüş sağlanabiliyor. Özellikle genç hastalarda başarı oranı daha yüksek. Bu nedenle doğru teknik ve deneyim hayati fark yaratır" ifadelerini kullandı.
EĞİTİMİ OLMAYANLARA KRİTİK UYARI
Kalp masajı konusunda eğitim almamış kişilerin bilinçsiz müdahaleden kaçınması gerektiğini vurgulayan Boztosun, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
"Eğer eğitiminiz yoksa öncelikle hastanın nefes almasını kolaylaştırın. Boynunu sıkan kıyafetleri gevşetin, kusma riski varsa uygun pozisyon verin. Ardından vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerini arayın."
KALABALIK ORTAMLARDA RİSK DAHA YÜKSEK
Stadyumlar, konser alanları ve spor sahaları gibi kalabalık ortamlarda ani kalp durmalarının daha sık görülebildiğine dikkat çeken Boztosun, bu tür alanlarda bilinçli hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.
"Beynin oksijensiz kalma süresi uzadıkça risk artar. Kalp yeniden çalışsa bile beyin aynı şekilde toparlanamayabilir. Bu yüzden gecikme, geri dönüş ihtimalini ciddi şekilde düşürür" dedi.
HER BİLİNÇ KAYBI KALP DURMASI DEĞİL
Yanlış müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Boztosun, her bilinç kaybının kalp durması anlamına gelmediğini belirtti.
"Epilepsi ya da sara nöbeti geçiren bir hastaya kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle müdahale edilmesi, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle yalnızca eğitimli kişiler müdahale etmeli, diğer durumlarda en doğru adım hastayı korumak ve sağlık ekiplerine haber vermektir" diye konuştu.
Başakşehir'de yaşanan olay, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan ilk yardımın hayat kurtardığını bir kez daha ortaya koyarken, uzmanlar toplum genelinde ilk yardım bilincinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.