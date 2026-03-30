"Bazı hastalarda 45 dakika, hatta 1 saati aşan müdahalelerle geri dönüş sağlanabiliyor. Özellikle genç hastalarda başarı oranı daha yüksek. Bu nedenle doğru teknik ve deneyim hayati fark yaratır" ifadelerini kullandı.

Stadyumlar, konser alanları ve spor sahaları gibi kalabalık ortamlarda ani kalp durmalarının daha sık görülebildiğine dikkat çeken Boztosun, bu tür alanlarda bilinçli hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

HER BİLİNÇ KAYBI KALP DURMASI DEĞİL

Yanlış müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Boztosun, her bilinç kaybının kalp durması anlamına gelmediğini belirtti.

"Epilepsi ya da sara nöbeti geçiren bir hastaya kalp krizi geçiriyor düşüncesiyle müdahale edilmesi, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle yalnızca eğitimli kişiler müdahale etmeli, diğer durumlarda en doğru adım hastayı korumak ve sağlık ekiplerine haber vermektir" diye konuştu.

Başakşehir'de yaşanan olay, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan ilk yardımın hayat kurtardığını bir kez daha ortaya koyarken, uzmanlar toplum genelinde ilk yardım bilincinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.