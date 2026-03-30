Öfke duygusu doğru yönetildiğinde yapıcı olabilirken, kontrol edilemediğinde ise yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, " Gençler öfkelendiklerinde aslında incinmiş, anlaşılmamış ya da değersiz hissedebiliyor. Bu nedenle öfkeye değil, öfkenin nedenine odaklanmak gerekir. Bu süreçte öfke, sadece bir tepki değil; bazen bir savunma mekanizması, bazen de duyulmayan bir imdat çığlığı olarak karşımıza çıkar" diyor . İşte gençler için uygulanabilir 7 etkili yöntem.

90 saniye kuralı: Yoğun öfke anında vücutta salgılanan stres hormonlarının etkisi yaklaşık 90 saniye sürer. Bu süre içinde tepki vermemek, ani patlamaları büyük ölçüde engeller. Sessiz bir şekilde 90'a kadar saymak anlık olarak rahatlık hissi uyandırabilir.

Duyguları isimlendirme alışkanlığı kazanmak: Öncelikle ne yaşadığını genç gerçekten anlamalı. "Sinirliyim" demek yerine "hayal kırıklığına uğradım" ya da "kendimi dışlanmış hissediyorum" diyebilmek, duygunun yoğunluğunu azaltır ve öfkenin kaynağını bulabilmeye katkı sağlar.

Öfkenin ardında çoğu zaman anlaşılmama ve incinmişlik duygusu yatıyor.

Fiziksel boşaltım sağlamak: Günlük veya haftanın birkaç günü için planlanan yürüyüş, koşu ya da basit egzersizler, biriken öfkenin bedenden çıkmasına yardımcı olur. Hareket, zihni de sakinleştirir.

Dijital molalar vermek: Sosyal medya, farkında olmadan kıyas ve yetersizlik duygusunu artırabilir. Bu durum gençler arasında öfke sorunlarına yol açabilmektedir. Gün içinde belirli saatlerde ekran detoksu yapmak, ruh halini dengeler.