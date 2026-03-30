Öfke anında sadece bunu yapın! Kontrolü ele almanın en etkili 7 yolu ve 90 saniye kuralı

Son yıllarda gençler arasında artış gösteren öfke kontrolü sorunları, akademik baskı ve sosyal medya etkisiyle derinleşiyor. Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, "Öfke bir imdat çığlığıdır" diyerek gençlerin ve ailelerin uygulayabileceği 90 saniye kuralı, duyguları isimlendirme ve dijital detoks gibi 7 etkili öfke kontrol yöntemini sıraladı. İşte öfkeyi yapıca güce dönüştürmenin yolları ve ebeveynlere kritik tavsiyeler.

  • Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, gençlerin öfkesinin arkasında incinme, anlaşılmama ya da değersizlik hissi olduğunu belirterek öfkenin nedenine odaklanılması gerektiğini söyledi.
  • Yoğun öfke anında vücutta salgılanan stres hormonlarının etkisi yaklaşık 90 saniye sürdüğü için bu süre içinde tepki vermemek ani patlamaları büyük ölçüde engelliyor.
  • Duyguları isimlendirme alışkanlığı kazanmak, öfkenin yoğunluğunu azaltıyor ve kaynağını bulmaya katkı sağlıyor.
  • Sosyal medya kullanımının gençlerde kıyas ve yetersizlik duygusunu artırarak öfke sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.
  • Ailelerin gençleri yargılamadan dinlemesi ve empati kuran tutum sergilemesi, gençlerin duygularını düzenleme becerisini güçlendiriyor.

Öfke duygusu doğru yönetildiğinde yapıcı olabilirken, kontrol edilemediğinde ise yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, "Gençler öfkelendiklerinde aslında incinmiş, anlaşılmamış ya da değersiz hissedebiliyor. Bu nedenle öfkeye değil, öfkenin nedenine odaklanmak gerekir. Bu süreçte öfke, sadece bir tepki değil; bazen bir savunma mekanizması, bazen de duyulmayan bir imdat çığlığı olarak karşımıza çıkar" diyor. İşte gençler için uygulanabilir 7 etkili yöntem.

Öfkenin ardında çoğu zaman anlaşılmama ve incinmişlik duygusu yatıyor.

Duyguları isimlendirme alışkanlığı kazanmak: Öncelikle ne yaşadığını genç gerçekten anlamalı. "Sinirliyim" demek yerine "hayal kırıklığına uğradım" ya da "kendimi dışlanmış hissediyorum" diyebilmek, duygunun yoğunluğunu azaltır ve öfkenin kaynağını bulabilmeye katkı sağlar.

90 saniye kuralı: Yoğun öfke anında vücutta salgılanan stres hormonlarının etkisi yaklaşık 90 saniye sürer. Bu süre içinde tepki vermemek, ani patlamaları büyük ölçüde engeller. Sessiz bir şekilde 90'a kadar saymak anlık olarak rahatlık hissi uyandırabilir.

Uzmanlara göre öfke bastırılmış duyguların dışa vurumu olarak ortaya çıkabiliyor.

Fiziksel boşaltım sağlamak: Günlük veya haftanın birkaç günü için planlanan yürüyüş, koşu ya da basit egzersizler, biriken öfkenin bedenden çıkmasına yardımcı olur. Hareket, zihni de sakinleştirir.

Dijital molalar vermek: Sosyal medya, farkında olmadan kıyas ve yetersizlik duygusunu artırabilir. Bu durum gençler arasında öfke sorunlarına yol açabilmektedir. Gün içinde belirli saatlerde ekran detoksu yapmak, ruh halini dengeler.

"90 saniye kuralı" ani tepkilerin önüne geçmek için etkili bir yöntem sunuyor.

Güvenli ifade alanları oluşturmak: Günlük tutmak, resim çizmek ya da müzikle uğraşmak, öfkenin zarar vermeden dışa vurulmasını sağlar ancak bunlar bir görev gibi değil isteyerek, tercih ederek yapılmalıdır.

İletişim becerilerini güçlendirmek: Çevreye karşı kurulan cümlelere dikkat etmek gerekir, "Sen hep böylesin" yerine "Ben böyle hissediyorum" dili kullanmak, çatışmaları büyütmek yerine çözüm üretir. Bu sayede karşıdaki kişi neler hissettiğinizi daha kolay anlayabilir.

Kısa bir bekleme süresi, öfkenin kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor.

AİLELERE DÜŞEN KRİTİK ROL

Gençlerin öfkesini anlamanın anahtarı, onları yargılamadan dinlemekten geçiyor. Sürekli eleştiren ya da küçümseyen bir tutum, öfkeyi daha da derinleştiriyor. Bunun yerine empati kuran, sınır koyarken saygılı olan ebeveyn tutumu, gençlerin duygularını düzenleme becerisini güçlendiriyor.

PROFESYONEL DESTEKTEN ÇEKİNMEMEK

Öfke kontrolü zorlaşıyorsa bir uzmandan destek almak, süreci sağlıklı yönetmek için güçlü bir adımdır.

Günün Manşetleri

