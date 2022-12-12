Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını açıkladı. Peki 85 yaş üstü doktor randevusu ne zaman başlayacak? 85 yaş üstü tek hekim randevusu nasıl, nereden alınır?
85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını söyledi.
Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI
''85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz.
SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI
Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız. Bu personelin 32 bini polikliniklerde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.