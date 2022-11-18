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    • Sağlık
    • 18.11.2022 08:14
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    • 18.11.2022 08:15
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    Bu 6 besin iyileşmeyi geciktiriyor! Grip olduğunuzda bunları sakın tüketmeyin!

    Uzman isimler hastayken iyileşmenizi geciktirecek besinleri açıkladı. Grip veya nezleyken tüketilen bazı besinler kişinin kendini iyi hissedip iyileşmesine yardımcı olurken, bazıları ise belirtileri daha da şiddetlendirip iyileşme sürecini uzatabiliyor. Gelen açıklamalar sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte hastayken yememeniz gereken besinler...

    takvim.com.tr
    Grip olduğunuzda bunları sakın tüketmeyin!

    Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişi sağlık kuruluşlarına halsizlik, hapşırık, boğazda yanma, öksürük, burun akıntısı şikâyetleriyle başvuruyor. Uzmanlar ise grip salgınına karşı uyarılarda bulunurken bazı besinlerin iyileşmeyi geciktireceğini de açıkladı. İşte iyileşmeyi zorlaştıran o 6 besin....

    1- MAYALI GIDALAR

    İyileşmeyi zorlaştıran 6 besin Mayalı gıdalar histamin içeriği bakımından oldukça zenginler. Uzmanlar özellikle yoğun sirke ve tuz içermesinden kaynaklı turşunun boğaz ağrısı ve iltihabını şiddetlendirebileceğini söylüyor. Yoğurt ve ayran da aynı şekilde bu gruba dahil edilen diğer besinlerden. Dr. Ayça Kaya: Mayalı gıdalardan turşu, sirke, yoğurt ve ayran histaminin vücutta salgılanmasını artırıyor. Özellikle lahana turşusunun histamin içeriği yüksektir. O nedenle bu besinleri tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda var. Probiyotik içermeleri sebebiyle vücuda faydaları yüksek olan bu gıdaların tüketimini tamamen kesmek yerine sınırlandırmak, böylece bağışıklığı güçlendirici faydalarından da mahrum kalmamak doğru olacaktır.

    2- PEYNİR

    İyileşmeyi zorlaştıran 6 besin Peynirler de histamin açısından dikkat edilmesi gereken besinler arasında gösteriliyor. Uzmanlar histamin içeriği en yüksek olan eski peynirlerden özellikle grip ve nezleyken uzak durulması gerektiğini dile getiriyor. Yine bu dönemde inek sütünden de kaçınılması tavsiye ediliyor. Dr. Ayça Kaya: Eski kaşar, çedar, tulum peyniri, permesan ve küflü peynirler yüksek histamin içerirler. Bunlar yerine yumuşak beyaz peynir, dil peyniri, taze krem peynir, lor peyniri gibi taze beklememiş, pastörize peynirler tercih edilmeli. Pastörize peynirler günde 60-90 gramı aşmadan tüketilebilir. Sütün histamin içeriği çok yüksek değil. Yetişkin bir insanın günlük 3 bardak süt tüketmesinde sakınca yok.

        3- BALIK

        Kış sofralarını vazgeçilmezi olan balıklar da histamin açısından riskli olabiliyor. Özellikle taze tüketilmeyen palamut ve hamsi gibi koyu renk etli balıklar vücuttaki histamin oranını artırabiliyor. Peki bu besinler hastayken tüketildiğinde vücuda nasıl bir etkisi oluyor ve tüketilecekse nasıl tüketilmeli? Dr. Ayça Kaya: Severek tükettiğimiz balık, sağlık açısından birçok yarara sahip önemli bir besin. Bayat balığın histamin yoğunluğu fazladır. Fazlaca vücuda alınan histamin zehirlenmeye sebep olabilir. Bakteri sayılarını ve histamin düzeylerini düşürüp zehirlenmeleri en aza indirmenin püf noktası, balıkların yakalandıktan sonra hızlı soğutulması ve taşıma-saklama sırasında yeterli soğutmanın sağlanmasıdır. En kısa zamanda tüketilen taze balıklar zehirlenmeyi engeller. Bayat balık yemeyin ama taze balık yiyebilirsiniz.

        4- ISPANAK, DOMATES, PATLICAN

        Çoğu taze besinde özellikle meyve ve sebzelerde histamin oranı düşüktür. Ancak ıspanak, domates ve patlıcan gibi sebzeler yüksek histamin içermeleri sebebiyle farklı şekilde değerlendiriliyor. Dr. Ayça Kaya: Ispanak, domates ve patlıcan histamin içeriği yüksek ve histamin salgılanmasına sebep olan besinlerdir.

        Üst solunum yolu enfeksiyonlarından şikâyetçi olduğunuz dönemlerde bu besinleri beslenmemizden çıkarıp daha sonra kontrollü şekilde beslenmemize ekleyebiliriz. Histaminin görevi bedeni çevreden gelen potansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Bağışıklık sistemimize yabancı bir madde girdiği anda kanda bulunan histamin seviyeleri yükselir ve zararlı mikroorganizma ile savaşır. Aynı zamanda sindirimde, bedenin kendi kendini iyileştirmesinde de rol alan histamin her daim kanda bir miktar bulunur.

            Ancak vücudun hastalıkla mücadele ettiği dönemlerde kandaki histamin oranı yükselir. Histamin yüksekliği de şikayetlerin alevlenmesine, iyileşmenin yavaşlamasına sebep olacağı için doğru ve dengeli şekilde beslenmek büyük önem taşıyor.

            5- RAFİNE ŞEKER

            Rafine şeker kullanımı gündelik yaşantımızın hiçbir evresinde önerilmiyor. Ancak söz konusu hastalık dönemi olduğunda rafine şeker tüketimi bağışıklık sisteminizi ve beyaz kan hücrelerinizin sizi hasta eden mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabiliyor.

            Dr. Ayça Kaya: Histamini artırıcı etkisi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini engelleyici özelliği nedeniyle rafine şeker içeren tüm gıdalardan uzak durulması önemli. Bu nedenle daha da ağırlaşmamak için şeker tüketimini kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.

            GRİP OLDUĞUMUZDA NE YEMELİYİZ?

                KIRMIZI BİBER

                Kersetin, bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir ve hem enfeksiyon hem virüslerle savaşırken çok önemlidir. Virüslerin kendilerini çoğaltmalarını engelleyebilen kersetin, doku hasarını da tedavi eder. C vitamini açısından da zengin olan kırmızı biber, kısa sürede grip semptomlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Turunçgiller gibi asidik olmadığından boğaz ağrısına da iyi gelir.

                MANTAR

                Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiren sitokin proteinleri, hastalık alarmlarına cevap verir, bir nevi savaşçı birlikler gibi yardıma gelirler. Pek çok mantar türü sitokin açısından zengindir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

                ET SUYU YA DA TAVUK SUYUNA ÇORBA

                Grip olduğumuzda ilk yaptığımız tavuk ya da et suyuna çorba yapmaktır, hastalık halinde en faydalı yiyecekler de bu ikisi... Araştırmalara göre enfeksiyon giderme özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve gribe karşı çok etkili olabiliyorlar.
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                Haberler Sağlık Bu 6 besin iyileşmeyi geciktiriyor! Grip olduğunuzda bunları sakın tüketmeyin!
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