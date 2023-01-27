Sinüzitle göz göze

ve çevresindeki ağrı çoğu zaman basit göz yorgunluğuna bağlı ortaya çıkabiliyor. Bazen de ciddi sorunların belirtisi olabiliyor. Göz ağrısına; kızarıklık, kanlanma, kaşıntı, yanma, batma ve şişlik eşlik ediyorsa mutlaka bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Op. Dr. Mehmet Esat Teker, göz ağrısı ile ilgili bilgi veriyor:İnsanların büyük bir bölümünde zaman zaman gözde ağrı şikayetleri olabilmektedir. Gözlerdeki travma, iltihaplanma ve enfeksiyon gibi nedenlerle ağrı ortaya çıkabilmektedir. Ağrı tek gözde olabileceği gibi, her iki gözde de olabilmektedir. Göz ağrısının tam olarak yerini tayin etmek hasta açısından zordur. Dolayısıyla ağrının yeri ve sebebinin belirlenmesi açısından doktor muayenesi şarttır. Ağrının varlığı ve görülen ek belirtiler hastalığın doğru tanısında yardımcı olmaktadır. Birden çok göz hastalığı gözde ağrı ile kendini belli etmektedir. Gözde başlayan ağrının nedeni bazı sorun ve hastalıklar olabilmektedir.İşte ağrıya sebep olan etkenler:Ani başlayan ağrı, batma, yanma ve sulanma şikayetlerinin yanında görmede bulanıklık ile kızarıklığa neden olabilmektedir. Yabancı cisim göz doktoru tarafından çıkarılmalıdır.Gözün beyaz yapısının üzerindeki dokunun iltihabıdır. Damla tedavileri ile düzelmektedir.Gözün yüzeyini tutan tüm hastalıklara eşlik edebilmektedir. Bazen hafif seyirli olabilmekte, bazen ciddi seviyede olmakta; hastalarda gözde ağrı, yanma, batma ile kendini göstermektedir.Göz tansiyonu hastalığı kriz durumlarında ciddi ağrı, bulantı, kusma ve baş ağrısı ile kendini gösterir. Acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur.Gözün ön, orta, arka veya tüm üveal tabakasının birlikte tutulabildiği bir durumdur.Gözde ağrı, ışık hassasiyeti, görme kaybı ve kızarıklıkla kendini gösterir. Travma, enfeksiyon veya bağışıklık bozukluklarına bağlı ortaya çıkar.Göz ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan görme sinirinin çeşitli nedenlere bağlı iltihaplanmasıdır. Özellikle göz hareketiyle artan ağrı ile kendini gösterebilir.