Son yıllarda gıda güvenliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Açıklanan resmi verilere göre, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı hızla artarken uzmanlar bu yükselişin arkasında hem evde yapılan hatalar hem de tedarik zincirindeki kontaminasyon risklerinin bulunduğunu belirtiyor.
VAKA SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
İngiltere sağlık verilerine göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yatışlar son beş yılda yaklaşık yüzde 87 oranında yükseldi. 2020/21 döneminde 1.370 olan vaka sayısı 2024/25 döneminde 2.567'ye ulaştı. Toplamda ise 10 binden fazla kişi bu nedenle hastanede tedavi gördü.
EN RİSKLİ GRUPLAR KİMLER?
DailyMail'de yer alan habere göre veriler küçük çocuklar ve ileri yaştaki bireylerin daha büyük risk altında olduğunu gösteriyor. 5 yaş altı çocuklar vakaların yaklaşık %13'ünü oluşturuyor. 65 yaş üstü bireyler ise toplamın yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Ancak dikkat çekici bir diğer nokta, 20'li yaş grubunun da benzer oranlarda etkilenmesi. Bu durum gıda zehirlenmesinin artık sadece "risk gruplarına" özgü olmadığını ortaya koyuyor.
GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN HATALAR NELER?
Uzmanlar artışın en önemli nedenlerinden birinin mutfakta yapılan basit ama kritik hatalar olduğunu vurguluyor:
EN YAYGIN BAKTERİLER HANGİLERİ?
Gıda zehirlenmesine yol açan başlıca bakteriler şunlar:
Bu bakteriler kusma, ishal, ateş ve mide krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çoğu vaka hafif atlatılsa da, hassas gruplarda ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor.
SÜPERMARKET ÜRÜNLERİNDE RİSK ARTIYOR
Son dönemde süpermarketlerde satılan bazı ürünlerde kontaminasyon nedeniyle geri çağırma vakalarının artması da dikkat çekiyor. Özellikle hazır gıdalar ve çiğ tüketilen ürünler bu açıdan daha yüksek risk taşıyor. Uzmanlara göre doğru saklama koşulları gıda zehirlenmesini önlemenin en etkili yollarından biri:
GÜVENLİ PİŞİRME KURALLARI NELER?
Gıdaların güvenli tüketimi için:
BELİRTİ VARSA İZOLASYON ŞART
Yetkililer gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren kişilerin bulaşı önlemek adına en az 48 saat boyunca işe, okula veya sosyal ortamlara gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar gıda zehirlenmesi vakalarının büyük bölümünün basit önlemlerle engellenebileceğini vurguluyor. Mutfakta hijyen kurallarına dikkat etmek, doğru saklama ve pişirme yöntemlerini uygulamak hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından kritik önem taşıyor.