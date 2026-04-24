Mutfakta yapılan hatalar ve tedarik zincirindeki kontaminasyon riskleri gıda zehirlenmesi artışının nedenleri arasında yer alıyor.

Gıda zehirlenmesi vakalarının %13'ü 5 yaş altı çocuklarda, dörtte biri ise 65 yaş üstü bireylerde görülüyor.

Son yıllarda gıda güvenliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Açıklanan resmi verilere göre, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı hızla artarken uzmanlar bu yükselişin arkasında hem evde yapılan hatalar hem de tedarik zincirindeki kontaminasyon risklerinin bulunduğunu belirtiyor.

İngiltere sağlık verilerine göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yatışlar son beş yılda yaklaşık yüzde 87 oranında yükseldi. 2020/21 döneminde 1.370 olan vaka sayısı 2024/25 döneminde 2.567'ye ulaştı. Toplamda ise 10 binden fazla kişi bu nedenle hastanede tedavi gördü.

EN RİSKLİ GRUPLAR KİMLER?

DailyMail'de yer alan habere göre veriler küçük çocuklar ve ileri yaştaki bireylerin daha büyük risk altında olduğunu gösteriyor. 5 yaş altı çocuklar vakaların yaklaşık %13'ünü oluşturuyor. 65 yaş üstü bireyler ise toplamın yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Ancak dikkat çekici bir diğer nokta, 20'li yaş grubunun da benzer oranlarda etkilenmesi. Bu durum gıda zehirlenmesinin artık sadece "risk gruplarına" özgü olmadığını ortaya koyuyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN HATALAR NELER?

Uzmanlar artışın en önemli nedenlerinden birinin mutfakta yapılan basit ama kritik hatalar olduğunu vurguluyor:

Çiğ ve pişmiş gıdaların temas etmesi (çapraz bulaşma)

Et ve balığın yeterince pişirilmemesi

Yiyeceklerin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi

Artan yemeklerin yanlış koşullarda saklanması

Bu tür hatalar zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

EN YAYGIN BAKTERİLER HANGİLERİ?

Gıda zehirlenmesine yol açan başlıca bakteriler şunlar:

Campylobacter (özellikle çiğ tavukta bulunur)

Salmonella

E. coli

Listeria

Bu bakteriler kusma, ishal, ateş ve mide krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çoğu vaka hafif atlatılsa da, hassas gruplarda ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor.