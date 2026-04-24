Mutfakta gizli tehlike: Bir tabak yemek hastanelik edebilir

Son yıllarda gıda güvenliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Basit mutfak hataları, yanlış saklama koşulları ve yeterince pişirilmeyen yiyecekler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre vakaların önemli bir kısmı ise aslında önlenebilir.

Mutfakta gizli tehlike: Bir tabak yemek hastanelik edebilir
  • İngiltere'de gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatışlar son beş yılda %87 arttı.
  • Gıda zehirlenmesi vakalarının %13'ü 5 yaş altı çocuklarda, dörtte biri ise 65 yaş üstü bireylerde görülüyor.
  • Mutfakta yapılan hatalar ve tedarik zincirindeki kontaminasyon riskleri gıda zehirlenmesi artışının nedenleri arasında yer alıyor.
  • Gıda zehirlenmesine yol açan başlıca bakteriler Campylobacter, Salmonella, E. coli ve Listeria'dır.
  • Süpermarket ürünlerinde kontaminasyon nedeniyle geri çağırma vakaları artıyor, doğru saklama koşulları önem taşıyor.

Son yıllarda gıda güvenliği konusunda endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Açıklanan resmi verilere göre, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı hızla artarken uzmanlar bu yükselişin arkasında hem evde yapılan hatalar hem de tedarik zincirindeki kontaminasyon risklerinin bulunduğunu belirtiyor.

İngiltere'de gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatışlar son beş yılda %87 arttı.

VAKA SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İngiltere sağlık verilerine göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yatışlar son beş yılda yaklaşık yüzde 87 oranında yükseldi. 2020/21 döneminde 1.370 olan vaka sayısı 2024/25 döneminde 2.567'ye ulaştı. Toplamda ise 10 binden fazla kişi bu nedenle hastanede tedavi gördü.

Gıda zehirlenmesi vakalarının %13'ü 5 yaş altı çocuklarda, dörtte biri ise 65 yaş üstü bireylerde görülüyor.

EN RİSKLİ GRUPLAR KİMLER?

DailyMail'de yer alan habere göre veriler küçük çocuklar ve ileri yaştaki bireylerin daha büyük risk altında olduğunu gösteriyor. 5 yaş altı çocuklar vakaların yaklaşık %13'ünü oluşturuyor. 65 yaş üstü bireyler ise toplamın yaklaşık dörtte birini kapsıyor. Ancak dikkat çekici bir diğer nokta, 20'li yaş grubunun da benzer oranlarda etkilenmesi. Bu durum gıda zehirlenmesinin artık sadece "risk gruplarına" özgü olmadığını ortaya koyuyor.

GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN HATALAR NELER?

Uzmanlar artışın en önemli nedenlerinden birinin mutfakta yapılan basit ama kritik hatalar olduğunu vurguluyor:

  • Çiğ ve pişmiş gıdaların temas etmesi (çapraz bulaşma)
  • Et ve balığın yeterince pişirilmemesi
  • Yiyeceklerin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi
  • Artan yemeklerin yanlış koşullarda saklanması
  • Bu tür hatalar zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Gıda zehirlenmesine yol açan başlıca bakteriler Campylobacter, Salmonella, E. coli ve Listeria'dır.

EN YAYGIN BAKTERİLER HANGİLERİ?

Gıda zehirlenmesine yol açan başlıca bakteriler şunlar:

  • Campylobacter (özellikle çiğ tavukta bulunur)
  • Salmonella
  • E. coli
  • Listeria

Bu bakteriler kusma, ishal, ateş ve mide krampları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çoğu vaka hafif atlatılsa da, hassas gruplarda ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor.

Süpermarket ürünlerinde kontaminasyon nedeniyle geri çağırma vakaları artıyor.

SÜPERMARKET ÜRÜNLERİNDE RİSK ARTIYOR

Son dönemde süpermarketlerde satılan bazı ürünlerde kontaminasyon nedeniyle geri çağırma vakalarının artması da dikkat çekiyor. Özellikle hazır gıdalar ve çiğ tüketilen ürünler bu açıdan daha yüksek risk taşıyor. Uzmanlara göre doğru saklama koşulları gıda zehirlenmesini önlemenin en etkili yollarından biri:

  • Yiyecekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmamalı
  • Buzdolabı sıcaklığı 0-5°C arasında olmalı
  • Pişmiş yemekler 2 gün içinde tüketilmeli
  • Çiğ et ve pişmiş gıdalar ayrı raflarda saklanmalı

Doğru saklama koşulları önem taşıyor.

GÜVENLİ PİŞİRME KURALLARI NELER?

Gıdaların güvenli tüketimi için:

  • Yemekler en az 70°C'de pişirilmeli
  • Yeniden ısıtılan yemekler tamamen sıcak olmalı
  • Ellerin yemek öncesi ve sonrası iyice yıkanması şart

BELİRTİ VARSA İZOLASYON ŞART

Yetkililer gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren kişilerin bulaşı önlemek adına en az 48 saat boyunca işe, okula veya sosyal ortamlara gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar gıda zehirlenmesi vakalarının büyük bölümünün basit önlemlerle engellenebileceğini vurguluyor. Mutfakta hijyen kurallarına dikkat etmek, doğru saklama ve pişirme yöntemlerini uygulamak hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından kritik önem taşıyor.

Bir lokması ölümü getirdi! Filipinli kadın "Şeytan yengeci" yedikten sonra fenalaştı
Bir lokması ölümü getirdi! Filipinli kadın “Şeytan yengeci” yedikten sonra fenalaştı
Kanserin "yenilmez" kalesi düştü: Yaşam süresini ikiye katlayan gelişme
Kanserin yenilmez kalesi düştü!

