Bir lokması ölümü getirdi! Filipinli kadın “Şeytan yengeci” yedikten sonra fenalaştı

Yerel yetkililer, kıyı bölgelerindeki vatandaşlar ve turistlere sadece güvenilir türleri tüketmeleri ve zehirlenme şüphesinde hemen tıbbi yardım almaları çağrısında bulundu.

Uzmanlar, deneyim ne kadar fazla olsa da bilinmeyen veya şüpheli deniz canlılarının tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Zehirli yengeç tüketen Amit kısa sürede fenalaşarak şiddetli nöbetler geçirdi ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Şeytan yengeci olarak bilinen bu tür tetrodotoksin ve saksitoksin gibi güçlü nörotoksinler içeriyor ve bu toksinler pişirme işlemiyle yok edilemiyor.

Uzmanlar, güçlü nörotoksinler içerebilen bu türün pişirilse dahi ölümcül risk taşıdığına dikkat çekerek bilinmeyen deniz canlılarının tüketilmemesi konusunda uyardı.

Yediği yengecin ardından kısa sürede fenalaşan Amit'in sağlık durumu hızla ağırlaştı. Şiddetli nöbetler geçiren kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Olay, Puerto Princesa yakınlarındaki mangrov bölgesinde meydana geldi. Emma Amit, arkadaşlarıyla birlikte yengeç ve çeşitli deniz canlıları topladı. Toplanan türler arasında halk arasında "şeytan yengeci" olarak bilinen Zosimus aeneus da bulunuyordu.

PİŞİRMEK ZEHRİ YOK ETMİYOR

Yetkililer, söz konusu yengecin güçlü nörotoksinler içerdiğini ve bu toksinlerin pişirme işlemiyle tamamen yok edilemediğini belirtti. "Şeytan yengeci" olarak anılan bu türün tetrodotoksin ve saksitoksin gibi sinir sistemini etkileyen maddeler barındırabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu toksinler sinir sistemini felç edebiliyor ve en ağır vakalarda solunum durmasına yol açabiliyor.