Bir lokması ölümü getirdi! Filipinli kadın “Şeytan yengeci” yedikten sonra fenalaştı
Filipinler’de 51 yaşındaki Emma Amit, halk arasında “şeytan yengeci” olarak bilinen zehirli bir türdeki yengeci tükettikten kısa süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. İlk başta basit bir gıda zehirlenmesi sanılan durum, hızla ağırlaşarak geri dönüşü olmayan bir tabloya dönüştü.
Uzmanlar, güçlü nörotoksinler içerebilen bu türün pişirilse dahi ölümcül risk taşıdığına dikkat çekerek bilinmeyen deniz canlılarının tüketilmemesi konusunda uyardı.
ZEHİRLİ YENGEÇ CAN ALDI
51 yaşındaki amatör vlogger Emma Amit, Filipinler'de zehirli bir yengeç tükettikten sonra hayatını kaybetti. Talihsiz kadının plaj gezisi kısa sürede trajediye dönüştü.
Olay, Puerto Princesa yakınlarındaki mangrov bölgesinde meydana geldi. Emma Amit, arkadaşlarıyla birlikte yengeç ve çeşitli deniz canlıları topladı. Toplanan türler arasında halk arasında "şeytan yengeci"olarak bilinen Zosimus aeneus da bulunuyordu.
Yediği yengecin ardından kısa sürede fenalaşan Amit'in sağlık durumu hızla ağırlaştı. Şiddetli nöbetler geçiren kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.
PİŞİRMEK ZEHRİ YOK ETMİYOR
Yetkililer, söz konusu yengecin güçlü nörotoksinler içerdiğini ve bu toksinlerin pişirme işlemiyle tamamen yok edilemediğini belirtti. "Şeytan yengeci" olarak anılan bu türün tetrodotoksin ve saksitoksin gibi sinir sistemini etkileyen maddeler barındırabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre bu toksinler sinir sistemini felç edebiliyor ve en ağır vakalarda solunum durmasına yol açabiliyor.
DENEYİMLİYDİ AMA RİSK BÜYÜKTÜ
Deniz ürünleri toplama ve hazırlama üzerine içerikler paylaşan Emma Amit'in yaşadığı bölgede deneyimli bir balıkçı olarak tanındığı öğrenildi. Ancak uzmanlar, deneyim ne kadar fazla olursa olsun bilinmeyen veya şüpheli türlerin tüketilmesinin ciddi risk taşıdığına dikkat çekiyor.
Olay, sosyal medyada tehlikeli yiyeceklerin denenmesine yönelik içeriklerin riskini de yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle influencer'ların paylaştığı alışılmadık ve potansiyel olarak tehlikeli gıda içeriklerinin, izleyicileri benzer denemelere teşvik edebileceği uyarısında bulundu.
YETKİLİLERDEN ÇAĞRI
Yerel yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar ve turistlere önemli uyarılarda bulundu. Sadece güvenilir ve bilinen türlerin tüketilmesi gerektiği belirtilirken, zehirlenme şüphesinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi.
Bu trajik olay, doğada sıradan görünen bir deneyimin bile kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.