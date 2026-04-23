Senelerdir "hedeflenemez" kabul edilen bir genetik mutasyon pankreas kanseri tedavisinde oyunun kurallarını değiştirmek üzere. Yeni klinik bulgular bu zorlu hastalığa karşı önemli bir kırılma anına işaret ediyor.
KRAS mutasyonu kanserin hızla yayılmasına neden oluyor
National Geographic'de yer alan habere göre pankreas kanseri vakalarının yaklaşık %90'ında görülen KRAS mutasyonu hücre büyümesini kontrol eden mekanizmayı bozarak kanserin hızla yayılmasına neden oluyor. Uzun yıllar boyunca bilim insanları bu mutasyonu hedef almanın neredeyse imkânsız olduğunu düşünüyordu.
Ancak Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden onkolog Chris Chen'e göre bu algı artık değişiyor. Chen, yeni gelişmeleri "pankreas kanseri için çığır açabilecek bir an" olarak tanımlıyor.
Yeni nesil ilaç
Araştırmalara göre "pan-RAS inhibitörü" olarak geliştirilen daraxonrasib adlı ilaç KRAS mutasyonunun yol açtığı sinyalleri doğrudan bloke ederek tümör büyümesini durdurmayı hedefliyor. Faz 3 klinik deneme verilerine göre ilacı kemoterapiyle birlikte kullanan hastalarda ortalama yaşam süresi 13,2 ay, standart tedavi alanlarda ise 6,7 ay olarak ölçüldü. MD Anderson Kanser Merkezi'nden cerrahi onkolog Matthew Katz, bu farkın küçük görünse de pankreas kanseri için "çok büyük bir kazanım" olduğunu vurguluyor.
On yıllık arayışın sonucu
KRAS mutasyonları ilk kez 1980'lerde keşfedildi. Ancak bu mutasyona bağlanarak etkisini durdurabilecek ilaçların mümkün olabileceği ancak 2013 yılında anlaşılabildi. Araştırmaya göre bu gelişme sonrasında ilaç şirketleri ve bilim insanları KRAS'ı hedef alan tedaviler geliştirmek için adeta yarışa girdi. Günümüzde geliştirme aşamasında 70'ten fazla KRAS inhibitörü bulunuyor.
Kemoterapiye alternatif değil güçlü bir tamamlayıcı
Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden onkolog Brian Wolpin'e göre bu yeni ilaçlar kemoterapinin yerini tamamen almayacak. Ancak özellikle daha önce tedavi görmüş hastalarda kemoterapiden daha etkili bir seçenek olabilir. Ayrıca:
Farklı tedavi yöntemleriyle de kullanılabilir
Uzmanlara göre daraxonrasib gibi ilaçlar sadece kemoterapiyle değil farklı tedavi yöntemleriyle de birlikte kullanılabilecek. Bunlar arasında deneysel aşamada olan mRNA aşıları da bulunuyor.
Araştırmaya göre küçük ölçekli bir çalışmada mRNA aşısına yanıt veren hastaların büyük kısmının 6 yıl sonra bile hayatta olduğu gözlemlendi. Ancak bazı uzmanlar pankreas kanseri gibi agresif bir hastalıkta aşıların tek başına yeterli olabileceği konusunda temkinli.
EN BÜYÜK SORUN GEÇ TEŞHİS
Pankreas kanserinde en kritik sorunlardan biri erken teşhisin zor olması.
YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE
Tüm sınırlamalara rağmen uzmanlar KRAS hedefli tedavilerin pankreas kanseriyle mücadelede gerçek bir dönüm noktası olabileceği görüşünde. Araştırmaya göre bu gelişmeler sadece yaşam süresini uzatmakla kalmayıp önümüzdeki yıllarda hastalığın tedavi edilme biçimini tamamen değiştirebilir. Bilim dünyası için bu, onlarca yıllık bir hedefin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor.