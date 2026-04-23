Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden onkolog Brian Wolpin'e göre yeni ilaçlar kemoterapinin yerini almayacak ancak ağızdan alınabilmesi ve daha az yan etki potansiyeli sunması nedeniyle tedavi sürecini kolaylaştırıyor.

Pankreas kanserinde en kritik sorun erken teşhisin zor olması olup hastalık genellikle belirti vermeden ilerliyor ve çoğu hasta 4. evrede teşhis edildiği için 5 yıllık hayatta kalma oranı yaklaşık %3 seviyesinde kalıyor.

KRAS mutasyonları 1980'lerde keşfedildi ancak bu mutasyonu hedef alan ilaçların geliştirilebileceği 2013 yılında anlaşıldı ve şu anda 70'ten fazla KRAS inhibitörü geliştirme aşamasında bulunuyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden onkolog Chris Chen ve MD Anderson Kanser Merkezi'nden cerrahi onkolog Matthew Katz, KRAS inhibitörlerinin pankreas kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Pankreas kanseri vakalarının yaklaşık %90'ında görülen KRAS mutasyonunu hedef alan daraxonrasib adlı ilaç, kemoterapiyle birlikte kullanıldığında hastaların ortalama yaşam süresini 13,2 aya çıkarırken standart tedavide bu süre 6,7 ay olarak ölçüldü.

Senelerdir "hedeflenemez" kabul edilen bir genetik mutasyon pankreas kanseri tedavisinde oyunun kurallarını değiştirmek üzere. Yeni klinik bulgular bu zorlu hastalığa karşı önemli bir kırılma anına işaret ediyor.

KRAS mutasyonu kanserin hızla yayılmasına neden oluyor

National Geographic'de yer alan habere göre pankreas kanseri vakalarının yaklaşık %90'ında görülen KRAS mutasyonu hücre büyümesini kontrol eden mekanizmayı bozarak kanserin hızla yayılmasına neden oluyor. Uzun yıllar boyunca bilim insanları bu mutasyonu hedef almanın neredeyse imkânsız olduğunu düşünüyordu.

Ancak Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden onkolog Chris Chen'e göre bu algı artık değişiyor. Chen, yeni gelişmeleri "pankreas kanseri için çığır açabilecek bir an" olarak tanımlıyor.